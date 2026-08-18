Dans le court extrait repéré, un homme présente un livre devant lui pour que la caméra intégrée aux écouteurs puisse en identifier le titre. La voix off qui accompagne la démonstration explique que grâce à Visual Intelligence, l’environnement de l’utilisateur devient consultable et sauvegardable, avec la possibilité de demander à Siri de conserver une information repérée pour plus tard.

Concrètement, la caméra transmettrait des données visuelles à Visual Intelligence, la fonction d’analyse d’image déjà présente sur iPhone, permettant à Siri de répondre à des questions sur l'environnement immédiat de la personne qui porte les écouteurs, ou d’enregistrer des informations à la demande. Le code fait également référence à la configuration initiale de cette fonction directement depuis les écouteurs. Un détail pratique accompagne cette mise en route : si les cheveux de l'utilisateur recouvrent les AirPods, une alerte s’affiche pour prévenir que les informations captées risquent de manquer de précision tant que les écouteurs restent masqués.