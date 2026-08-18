Une vidéo découverte dans la Release Candidate de macOS Tahoe 26.7 confirme l’existence d’AirPods équipés de caméras. L’accessoire s’appuierait sur Visual Intelligence pour reconnaître l’environnement de son utilisateur et interagir avec Siri.
Les rumeurs autour d’AirPods dotées de caméras circulaient depuis plusieurs mois, mais restaient jusqu’ici cantonnées au registre de la spéculation. Une découverte réalisée par MacRumors dans le code de la dernière version candidate de macOS Tahoe change la donne : un extrait vidéo intégré au système montre concrètement le fonctionnement de cet accessoire, laissant penser qu’un lancement pourrait être imminent.
Une démonstration qui montre Visual Intelligence à l’œuvre
Dans le court extrait repéré, un homme présente un livre devant lui pour que la caméra intégrée aux écouteurs puisse en identifier le titre. La voix off qui accompagne la démonstration explique que grâce à Visual Intelligence, l’environnement de l’utilisateur devient consultable et sauvegardable, avec la possibilité de demander à Siri de conserver une information repérée pour plus tard.
Concrètement, la caméra transmettrait des données visuelles à Visual Intelligence, la fonction d’analyse d’image déjà présente sur iPhone, permettant à Siri de répondre à des questions sur l'environnement immédiat de la personne qui porte les écouteurs, ou d’enregistrer des informations à la demande. Le code fait également référence à la configuration initiale de cette fonction directement depuis les écouteurs. Un détail pratique accompagne cette mise en route : si les cheveux de l'utilisateur recouvrent les AirPods, une alerte s’affiche pour prévenir que les informations captées risquent de manquer de précision tant que les écouteurs restent masqués.
Un lancement possible dès septembre, aux côtés de l’iPhone 18 Pro
Le nom de code B790 associé à ce produit avait déjà été évoqué par Mark Gurman de Bloomberg, qui évoquait une sortie potentielle dès le mois de septembre. Un calendrier qui coïnciderait avec l’événement traditionnellement consacré à l’iPhone, où Apple doit également présenter l’iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et son premier iPhone pliable.
Cette découverte s’inscrit dans un ensemble plus large de références trouvées dans macOS Tahoe 26.7, qui mentionne également une longue liste d’autres produits Apple encore non annoncés. De quoi confirmer que la marque prépare une rentrée particulièrement dense, entre renouvellement de sa gamme phare et incursion dans un nouveau format d’objet connecté pour la maison.
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