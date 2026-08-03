Et si les prochains AirPods ne se contentaient plus de diffuser du son ? Apple préparerait une nouvelle génération d'écouteurs capables de voir leur environnement, avec un premier modèle qui pourrait finalement arriver bien plus tôt que prévu.
Deux variantes d'AirPods à caméra existent en parallèle dans les laboratoires d'Apple. La première, identifiée sous le nom de code B798, avait été annoncée pour 2026 avant d'être repoussée à 2027. La seconde, le B790, suit quant à elle une trajectoire différente. Des références à ce modèle ont été repérées dans le code d'iOS 27, et la feuille de route interne d'Apple indiquerait un lancement possible dès cette année. Selon la newsletter Power On de Mark Gurman chez Bloomberg, le B790 serait même « plus avancé » dans son développement que son homologue.
Deux modèles d'AirPods avec caméras seraient dans les tuyaux
Le B798 était jusqu’ici au centre de toutes les attentions. C’est sous ce nom de code qu’Apple a commencé à développer ses AirPods équipés de caméras, avec une sortie initialement prévue en 2026, avant d’être finalement repoussée à l'année prochaine. Ce projet, qui devait initialement voir le jour cette année, reste donc toujours attendu pour 2027.
De son côté, le modèle baptisé B790 est passé plus inaperçu. Le développeur Sam Henri Gold en avait déjà repéré des traces dans la deuxième bêta d’iOS 27 le mois dernier. D’après nos confrères de Bloomberg, ce modèle figure désormais sur la feuille de route interne d’Apple, avec une sortie envisagée dès cette année, peut-être même dès le mois de septembre. Pour l’instant, les différences entre les deux versions restent floues, tout comme leur éventuelle commercialisation.
Des caméras intégrées pour exploiter Visual Intelligence
De précédents rapports avaient également livré quelques indices sur le design de ces AirPods. Leurs tiges seraient légèrement plus longues que celles des AirPods Pro afin d'accueillir les caméras. Un voyant LED pourrait par ailleurs signaler que des données sont en cours d'envoi vers le cloud.
La technologie Visual Intelligence constituerait l’élément central de ce projet. Le géant de Cupertino chercherait à tirer parti des caméras intégrées aux écouteurs, sans que l’on sache encore précisément à quoi elles serviraient. Il faudra donc attendre de nouvelles informations pour en apprendre davantage sur les fonctionnalités envisagées par Apple.