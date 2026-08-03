Le B798 était jusqu’ici au centre de toutes les attentions. C’est sous ce nom de code qu’Apple a commencé à développer ses AirPods équipés de caméras, avec une sortie initialement prévue en 2026, avant d’être finalement repoussée à l'année prochaine. Ce projet, qui devait initialement voir le jour cette année, reste donc toujours attendu pour 2027.

De son côté, le modèle baptisé B790 est passé plus inaperçu. Le développeur Sam Henri Gold en avait déjà repéré des traces dans la deuxième bêta d’iOS 27 le mois dernier. D’après nos confrères de Bloomberg, ce modèle figure désormais sur la feuille de route interne d’Apple, avec une sortie envisagée dès cette année, peut-être même dès le mois de septembre. Pour l’instant, les différences entre les deux versions restent floues, tout comme leur éventuelle commercialisation.