La première version bêta d’iOS 27 ne dévoile pas encore toutes les nouveautés attendues pour le système mobile d’Apple. Plusieurs fonctions évoquées en amont de la WWDC pourraient encore faire leur apparition dans une prochaine mise à jour.
La firme de Cupertino a déjà levé le voile sur une partie des évolutions d’iOS 27, mais le développement de la future mouture de l'OS est loin d'être terminé. Alors que la version bêta est actuellement entre les mains des développeurs, et que la sortie publique est prévue cet automne, certaines fonctions évoquées par Mark Gurman n'ont toujours pas été intégrées.
Le journaliste de Bloomberg avait publié plusieurs informations sur les projets d'Apple avant la présentation officielle du système. Une partie de ces prédictions s'est depuis confirmée, mais cinq autres nouveautés restent pour le moment absentes des versions bêta. Elles pourraient être ajoutées avec iOS 27.0 ou attendre une mise à jour ultérieure, comme iOS 27.1. Voici ce que pourrait encore réserver la prochaine version du système d'exploitation d'Apple.
iOS 27 : Siri pourrait bientôt s'ouvrir à davantage de chatbots
La première évolution concerne Siri et sa relation avec les assistants d'intelligence artificielle concurrents. Bien que ChatGPT soit déjà intégré à l'écosystème d'Apple, la firme travaillerait sur la possibilité d'ajouter d'autres services directement dans l'interface de Siri. Selon Mark Gurman, les utilisateurs pourraient ainsi choisir entre plusieurs chatbots depuis les vues « Recherche » ou « Demander ». Apple aurait notamment effectué des tests avec Claude et Gemini, les assistants respectifs d'Anthropic et de Google.
L'interface permettant de sélectionner différentes IA serait d'ailleurs déjà présente dans iOS 27. Toutefois, seul ChatGPT est pour l'instant proposé comme alternative à Siri. L'arrivée d'autres modèles pourrait donc s'inviter dans une prochaine version du système.
Apple préparerait également une ouverture similaire pour certaines fonctions de génération de texte et d'images. Les outils comme Image Playground et Writing Tools pourraient à terme fonctionner avec des services d'IA tiers, installables directement depuis l'App Store. Là encore, Claude et Gemini auraient été testés par Apple.
Santé, appareil photo et multitâche : iOS 27 réserve encore des surprises
L'application Santé devrait elle aussi bénéficier de quelques améliorations attendues. Apple travaillerait sur plusieurs fonctions d'IA issues du projet interne « Mulberry », initialement conçu comme un service complet de coaching dédié à la santé avant d'être finalement revu à la baisse. Parmi les évolutions évoquées figurent un suivi amélioré lié à la glycémie ainsi qu'une fonction permettant d'utiliser la caméra d'un appareil pour surveiller une séance d'exercice. Ces nouveautés ne sont toutefois pas attendues dans la première version d'iOS 27 et pourraient être annoncées plus tard.
L'application Appareil photo pourrait également gagner en personnalisation. La marque à la pomme envisagerait de permettre aux utilisateurs de choisir eux-mêmes les commandes, présentées sous forme de widgets, affichées en haut de l'interface. La fonction n'est pas encore disponible dans la bêta actuelle, mais pourrait arriver avec l'introduction de l'iPhone 18 Pro.
Enfin, Mark Gurman évoque depuis plusieurs semaines une évolution pensée pour le futur iPhone pliant d'Apple, qui devrait visiblement porter le nom d'iPhone Ultra. iOS 27 permettrait alors d'afficher deux applications côte à côte afin de mieux exploiter son écran large. Plusieurs applications Apple prennent déjà en charge le mode paysage, ce qui semble préparer le terrain pour ce format.