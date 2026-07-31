La firme de Cupertino a déjà levé le voile sur une partie des évolutions d’iOS 27, mais le développement de la future mouture de l'OS est loin d'être terminé. Alors que la version bêta est actuellement entre les mains des développeurs, et que la sortie publique est prévue cet automne, certaines fonctions évoquées par Mark Gurman n'ont toujours pas été intégrées.

Le journaliste de Bloomberg avait publié plusieurs informations sur les projets d'Apple avant la présentation officielle du système. Une partie de ces prédictions s'est depuis confirmée, mais cinq autres nouveautés restent pour le moment absentes des versions bêta. Elles pourraient être ajoutées avec iOS 27.0 ou attendre une mise à jour ultérieure, comme iOS 27.1. Voici ce que pourrait encore réserver la prochaine version du système d'exploitation d'Apple.