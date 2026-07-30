Apple met en place un système de leasing qui permet de louer un iPhone. La solution face à l'explosion des prix ?
Les appareils d'Apple sont parmi les plus chers dans la tech. Et ils le sont encore un peu plus ces derniers mois avec une hausse des prix à laquelle la firme de Cupertino a dû finalement céder, à cause de l'explosion des prix des composants mémoires. Une inflation qui devrait aussi toucher les prochaines iPhone 18 Pro. Apple a donc dû trouver une solution pour éviter de faire fuir les clients les moins aisés.
Apple propose l'iPhone en leasing pour 12 ou 24 mois
On connaît aujourd'hui tous le leasing, qui s'applique aux voitures, et permet d'en louer une moyennant le versement d'une somme chaque mois. Eh bien, Apple a récupéré le système, et l'applique dorénavant à ses produits, à travers son nouveau programme Apple Upgrade - aujourd'hui déployé aux États-Unis.
À travers ce dernier, il est possible de disposer d'une iPhone pendant 12 ou 24 mois. Comme le montre l'exemple de l'iPhone 17 Pro illustré dans le tweet ci-dessous, un iPhone 17 Pro loué durant un an coûtera ainsi 551,88 $, contre un prix d'achat de 1 099 $, soit une division du coût par deux. Si le leasing s'applique sur deux ans, le prix final de location reste tout de même plus bas que le prix d'achat, à 767,76 $.
Une offre qui s'applique aussi aux Apple Watch, iPad et Mac
Par ailleurs, il est à noter que le client peut encore réduire sa facture en remettant à Apple un ancien iPhone. À la fin de la période de leasing, l'utilisateur peut soit rendre son appareil, soit l'acheter, soit décider de basculer vers un autre modèle.
Apple propose le même genre de mesure pour ses Apple Watch (période de 12 ou 24 mois) ainsi que pour ses iPad et ses Mac (période de 24 à 36 mois). Enfin, le leasing peut être appliqué à plusieurs appareils à la fois. Ainsi, un lot comprenant un iPhone 17, une Apple Watch et MacBook Air coûte en leasing 61 dollars par mois.
Cette formule va-t-elle attirer ceux qui sont les plus touchés par la hausse des prix, à la suite de la pénurie de RAM ?