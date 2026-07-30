Par ailleurs, il est à noter que le client peut encore réduire sa facture en remettant à Apple un ancien iPhone. À la fin de la période de leasing, l'utilisateur peut soit rendre son appareil, soit l'acheter, soit décider de basculer vers un autre modèle.

Apple propose le même genre de mesure pour ses Apple Watch (période de 12 ou 24 mois) ainsi que pour ses iPad et ses Mac (période de 24 à 36 mois). Enfin, le leasing peut être appliqué à plusieurs appareils à la fois. Ainsi, un lot comprenant un iPhone 17, une Apple Watch et MacBook Air coûte en leasing 61 dollars par mois.

Cette formule va-t-elle attirer ceux qui sont les plus touchés par la hausse des prix, à la suite de la pénurie de RAM ?