La rumeur du jour nous vient tout droit de la plateforme chinoise Weibo, et plus particulièrement de Fixed Focus Digital, un leaker plutôt réputé pour la fiabilité de ses informations. D'après lui, la marque à la pomme plancherait sur une fonctionnalité inédite à destination d'iOS 27. Toujours selon ses informations, celle-ci serait directement inspirée de la fonction Parallel View d'HarmonyOS, le système d'exploitation de Huawei.

Concrètement, cette fonction permet aux smartphones pourvus de grands écrans d’adapter automatiquement l’affichage des applications. En étant intégrée directement au système d’exploitation, elle limite le travail d’optimisation demandé aux développeurs pour les différentes tailles d’écran. De son côté, le géant de Cupertino reprendrait alors cette idée tout en l'adaptant à la prochaine version d'iOS, dont le lancement est d'ailleurs prévu en septembre prochain, soit en même temps que les futurs iPhone.