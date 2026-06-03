Si vous pensiez que la future mouture d'iOS nous avait déjà révélé tous ses secrets, détrompez-vous. Selon de récentes découvertes, iOS 27 disposerait d'une fonction d’adaptation des apps en mode paysage et en grand écran.
Dans une poignée de jours, à l'occasion de la WWDC 2026, qui se tiendra plus exactement le 8 juin prochain, Apple lèvera enfin le voile qui gravite autour de son futur système d'exploitation mobile : iOS 27. Si ce dernier nous a déjà révélé nombre de ses secrets, notamment le nouveau Siri dopé à l'IA, tout laisse à croire que l'OS nous réserve encore quelques (bonnes) surprises. En effet, de premiers indices permettent d'ores et déjà d'affirmer qu'une fonction parfaitement taillée pour l'iPhone Ultra fera son apparition avec iOS 27.
iOS 27 : Apple prépare une fonction déjà aperçue dans HarmonyOS
La rumeur du jour nous vient tout droit de la plateforme chinoise Weibo, et plus particulièrement de Fixed Focus Digital, un leaker plutôt réputé pour la fiabilité de ses informations. D'après lui, la marque à la pomme plancherait sur une fonctionnalité inédite à destination d'iOS 27. Toujours selon ses informations, celle-ci serait directement inspirée de la fonction Parallel View d'HarmonyOS, le système d'exploitation de Huawei.
Concrètement, cette fonction permet aux smartphones pourvus de grands écrans d’adapter automatiquement l’affichage des applications. En étant intégrée directement au système d’exploitation, elle limite le travail d’optimisation demandé aux développeurs pour les différentes tailles d’écran. De son côté, le géant de Cupertino reprendrait alors cette idée tout en l'adaptant à la prochaine version d'iOS, dont le lancement est d'ailleurs prévu en septembre prochain, soit en même temps que les futurs iPhone.
iOS corrigerait enfin l’un de ses principaux défauts
Si nous évoquions en début d'article qu'il s'agissait d'une nouvelle découverte, ce n'est en réalité pas tout à fait exact. En effet, en mars dernier, Mark Gurman du site Bloomberg évoquait déjà un multitâche façon iPad à destination de l'iPhone pliant. Les informations fraîchement partagées par Fixed Focus Digital semblent donc corroborer les précédentes affirmations du journaliste.
Cette nouveauté viserait assez explicitement le futur iPhone pliant. Avec son écran interne attendu autour de 7,8 pouces, l’appareil pourrait en effet mettre en lumière une faiblesse d’iOS : la plupart des applications iPhone sont encore pensées pour un affichage vertical, étroit et allongé. Sans adaptation au niveau du système, elles risqueraient donc d’apparaître avec de larges bandes noires sur ce grand écran.
La bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste plus très longtemps à patienter avant de découvrir si cette fonctionnalité fera oui ou non partie des nouveautés d'iOS 27. Une chose est sûre : la WWDC devrait cette année nous réserver quelques bonnes surprises, notamment en matière d'intelligence artificielle.