La WWDC 2026 s'annonce comme un rendez-vous important pour Apple sur le terrain de l'IA. L'entreprise devrait y concrétiser plusieurs fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 2024, mais qui n'ont jamais vu le jour depuis. Parmi elles : la capacité de Siri à mieux comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, à lire ce qui s'affiche à l'écran, et à effectuer des actions directement dans les applications.