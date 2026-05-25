Un nouveau site traitant d'IA créé par Apple laisse penser que la marque à la pomme prévoit enfin quelque chose de solide pour la WWDC 2026. L'entreprise, qui avait enchaîné les embûches après une présentation ambitieuse en 2024, compterait bien corriger le tir.
Apple a enregistré un nouveau sous-domaine, genai.apple.com, quelques semaines avant l'ouverture de sa conférence annuelle des développeurs, la WWDC, prévue le début du mois de juin, comme à l'accoutumée.
Pour l'heure, l'adresse ne renvoie vers aucune page web active. On ignore encore à quoi elle sera destinée, ni même si elle sera accessible au grand public. Mais le timing de cet enregistrement laisse peu de place au doute : il est très probablement lié aux annonces en matière d'intelligence artificielle générative qu'Apple devrait faire lors de la keynote.
Siri et les belles promesses de 2024
La WWDC 2026 s'annonce comme un rendez-vous important pour Apple sur le terrain de l'IA. L'entreprise devrait y concrétiser plusieurs fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 2024, mais qui n'ont jamais vu le jour depuis. Parmi elles : la capacité de Siri à mieux comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, à lire ce qui s'affiche à l'écran, et à effectuer des actions directement dans les applications.
Pour y parvenir, Apple s'appuierait sur un partenariat noué avec Google, en utilisant des modèles dérivés de Gemini, hébergés sur son infrastructure Cloud.
Par ailleurs, Apple envisagerait de lancer une nouvelle application Siri à part entière. Celle-ci permettrait de consulter l'historique des conversations passées avec l'assistant et d'interagir avec lui par écrit, en dehors du mode vocal habituel.
D'autres nouveautés pour Apple Intelligence
Au-delà de Siri, plusieurs ajouts sont attendus du côté d'Apple Intelligence : la possibilité de générer des passes Wallet à partir de billets physiques, de nouvelles fonctions d'édition dans l'application Photos, ainsi que des améliorations de Visual Intelligence.
Apple devrait également consacrer une partie de ses annonces à des gains de performance et à des corrections de stabilité sur ses différentes plateformes. La keynote de la WWDC 2026 se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 juin, avec la présentation officielle des prochains systèmes d'exploitation prévue le 9 juin.