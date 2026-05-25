D’après les informations rapportées dans la newsletter Power On, Apple développerait un support permettant à des alternatives tierces de remplacer AirPlay comme solution de diffusion au niveau du système. Mark Gurman indique ainsi que la firme de Cupertino « intègre dans iOS 27 la prise en charge d’alternatives tierces à AirPlay » afin de satisfaire les dernières demandes liées au Digital Markets Act.

Concrètement, des services extérieurs comme Google Cast pourraient être choisis par l’utilisateur comme méthode par défaut pour transmettre des contenus depuis un appareil Apple vers une télévision ou une enceinte. À l'heure actuelle, la solution du géant de Mountain View équipe des millions d'appareils dans le monde et représente l'alternative la plus populaire à AirPlay. De plus, Cast ne se limite pas à Google. Par conséquent, tout fabricant pourrait théoriquement proposer une intégration directe avec iOS, à condition qu'il développe le support nécessaire.