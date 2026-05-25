Apple travaillerait sur une ouverture de son système d'exploitation iOS aux protocoles de diffusion concurrents. Les utilisateurs européens pourraient définir Google Cast ou d'autres alternatives comme solution par défaut à la place d'AirPlay.
Le Digital Markets Act continue de pousser Apple à desserrer l’étau autour de son écosystème. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme californienne préparerait pour iOS 27 une intégration native de protocoles de diffusion tiers capables de prendre le relais d’AirPlay au niveau du système. Les utilisateurs pourraient ainsi choisir des services comme Google Cast pour envoyer du contenu depuis leur iPhone vers une enceinte ou un téléviseur compatible. Cette nouveauté devrait toutefois suivre la même logique que les boutiques d’applications alternatives avec un déploiement vraisemblablement réservé à l’Union européenne afin de répondre aux exigences réglementaires.
iOS 27 : AirPlay pourrait ne plus être l’unique option par défaut
D’après les informations rapportées dans la newsletter Power On, Apple développerait un support permettant à des alternatives tierces de remplacer AirPlay comme solution de diffusion au niveau du système. Mark Gurman indique ainsi que la firme de Cupertino « intègre dans iOS 27 la prise en charge d’alternatives tierces à AirPlay » afin de satisfaire les dernières demandes liées au Digital Markets Act.
Concrètement, des services extérieurs comme Google Cast pourraient être choisis par l’utilisateur comme méthode par défaut pour transmettre des contenus depuis un appareil Apple vers une télévision ou une enceinte. À l'heure actuelle, la solution du géant de Mountain View équipe des millions d'appareils dans le monde et représente l'alternative la plus populaire à AirPlay. De plus, Cast ne se limite pas à Google. Par conséquent, tout fabricant pourrait théoriquement proposer une intégration directe avec iOS, à condition qu'il développe le support nécessaire.
Une disponibilité probablement réservée à l'Europe
Le rapport de Gurman ne confirme pas explicitement cette restriction géographique, mais le contexte réglementaire laisse clairement penser à un déploiement limité à l’Europe. Apple a déjà adopté cette approche pour d'autres concessions réglementaires : les app stores alternatifs, par exemple, restent cantonnés au territoire européen.
Les utilisateurs situés hors de l'Union européenne ne devraient donc pas compter sur cette fonctionnalité, du moins dans un premier temps. La Pomme a multiplié les déclarations critiques envers le DMA ces derniers mois, qualifiant les modifications imposées de risquées pour la sécurité et l'expérience utilisateur. L'entreprise californienne limite systématiquement la portée géographique de ces ajustements au strict minimum requis par la législation européenne.