Avec iOS 26.5, le couplage par proximité n’est plus réservé aux AirPods. En Europe, des écouteurs ou casques compatibles conçus par des fabricants tiers peuvent désormais déclencher une interface de connexion rapide lorsqu’ils sont approchés de l’iPhone. L’utilisateur valide l’appairage en une touche, sans devoir passer par les menus Bluetooth habituels.

Les montres connectées non-Apple gagnent elles aussi en intégration. Là où elles se limitaient auparavant à l’affichage d’alertes en lecture seule, elles peuvent dorénavant recevoir les notifications de l’iPhone et permettre certaines interactions depuis leur écran. Cette fonction reste toutefois limitée à un seul appareil connecté à la fois. Par conséquent, l’activer sur une montre tierce coupe les notifications sur l’Apple Watch.

Les Live Activities s’ouvrent également aux accessoires compatibles. Ces modules d’information en temps réel, utilisés par exemple pour suivre un score sportif, une livraison ou un minuteur, peuvent maintenant être affichés sur des montres tierces, à condition que les fabricants prennent en charge cette nouveauté.