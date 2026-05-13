Apple cède du terrain face aux exigences de Bruxelles. Les utilisateurs européens d'iPhone peuvent désormais profiter de fonctionnalités jusqu'ici réservées aux AirPods et à l'Apple Watch sur des accessoires tiers.
iOS 26.5 introduit trois nouveautés pour les accessoires tiers, exclusivement dans l'Union européenne. Ces changements répondent aux obligations du Digital Markets Act et permettent aux fabricants concurrents d'accéder à des fonctions jusqu'ici réservées aux produits Apple. Le couplage simplifié, les notifications interactives et les activités en direct deviennent disponibles pour les montres connectées et les écouteurs compatibles. Ces fonctionnalités ont été testées en version bêta depuis iOS 26.3 avant leur déploiement général cette semaine.
iOS 26.5 rapproche les accessoires tiers de l’expérience Apple
Avec iOS 26.5, le couplage par proximité n’est plus réservé aux AirPods. En Europe, des écouteurs ou casques compatibles conçus par des fabricants tiers peuvent désormais déclencher une interface de connexion rapide lorsqu’ils sont approchés de l’iPhone. L’utilisateur valide l’appairage en une touche, sans devoir passer par les menus Bluetooth habituels.
Les montres connectées non-Apple gagnent elles aussi en intégration. Là où elles se limitaient auparavant à l’affichage d’alertes en lecture seule, elles peuvent dorénavant recevoir les notifications de l’iPhone et permettre certaines interactions depuis leur écran. Cette fonction reste toutefois limitée à un seul appareil connecté à la fois. Par conséquent, l’activer sur une montre tierce coupe les notifications sur l’Apple Watch.
Les Live Activities s’ouvrent également aux accessoires compatibles. Ces modules d’information en temps réel, utilisés par exemple pour suivre un score sportif, une livraison ou un minuteur, peuvent maintenant être affichés sur des montres tierces, à condition que les fabricants prennent en charge cette nouveauté.
Des API ouvertes, mais sous conditions strictes
Ces nouveautés ne s’activeront pas automatiquement sur tous les accessoires. Les fabricants devront intégrer les API mises à disposition par Apple dans leurs propres produits, puis déployer la prise en charge au moyen de mises à jour logicielles. À ce stade, aucun calendrier précis n’a été communiqué pour les marques concernées.
Le géant de Cupertino encadre aussi l’usage des données transférées depuis l’iPhone. Les notifications relayées et les Live Activities ne peuvent pas être utilisées à des fins publicitaires pour établir des profils, entraîner des modèles ou suivre la localisation de l’utilisateur. Les informations doivent uniquement circuler entre l’iPhone et l’accessoire autorisé, sans être renvoyées vers une autre application ou un autre appareil. Leur contenu ne peut pas non plus être modifié d’une manière qui en changerait le sens.
Cette ouverture reste enfin limitée au marché européen. Elle concerne les utilisateurs d’iPhone dans l’Union européenne, à condition que leur compte Apple soit configuré sur un pays ou une région de l’UE. Apple a, de son côté, déjà exprimé ses réserves sur le Digital Markets Act, estimant que ce texte l’oblige à apporter des changements présentant des risques pour les clients et perturbant l’intégration entre ses produits. La société a également relayé une étude qu’elle a commandée, selon laquelle le DMA n’a pas entraîné de baisse des prix pour les consommateurs.