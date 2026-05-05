Dans ses notes de version, Apple indique que « la messagerie RCS chiffrée de bout en bout dans Messages, en version bêta, est disponible avec les opérateurs compatibles et sera déployée progressivement ». La formulation confirme deux éléments : la fonctionnalité fait bien partie de la version finale d’iOS 26.5, mais son accès dépendra des opérateurs.

Le chiffrement de bout en bout vise à mieux protéger le contenu des conversations. Dans le cas présent, il s’applique aux messages RCS, utilisés notamment pour les échanges entre iPhone et Android. Apple ne présente pas encore cette prise en charge comme définitive puisque la mention bêta reste associée à la fonction. La disponibilité ne sera donc pas immédiate pour tous les utilisateurs.

Avant le lancement public d’iOS 26.5, attendu la semaine prochaine selon la source, la firme de Cupertino prévoit de publier la liste des opérateurs compatibles sur une page dédiée.