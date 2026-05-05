Apple vient d'officialiser l'arrivée du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS dans l'application Messages. Cette protection des échanges entre iPhone et Android sera déployée progressivement avec la prochaine mise à jour système.
La Release Candidate d’iOS 26.5 est désormais disponible, avec les notes de version officielles qui l’accompagnent. La Pomme y confirme l’arrivée d’une fonction très attendue dans Messages : le chiffrement de bout en bout pour la messagerie RCS. La nouveauté restera toutefois associée à une mention bêta, avec une activation progressive réservée aux opérateurs compatibles. Le déploiement public de la mise à jour est attendu la semaine prochaine.
Le RCS chiffré sécurise enfin les échanges iPhone-Android dans iOS 26.5
Dans ses notes de version, Apple indique que « la messagerie RCS chiffrée de bout en bout dans Messages, en version bêta, est disponible avec les opérateurs compatibles et sera déployée progressivement ». La formulation confirme deux éléments : la fonctionnalité fait bien partie de la version finale d’iOS 26.5, mais son accès dépendra des opérateurs.
Le chiffrement de bout en bout vise à mieux protéger le contenu des conversations. Dans le cas présent, il s’applique aux messages RCS, utilisés notamment pour les échanges entre iPhone et Android. Apple ne présente pas encore cette prise en charge comme définitive puisque la mention bêta reste associée à la fonction. La disponibilité ne sera donc pas immédiate pour tous les utilisateurs.
Avant le lancement public d’iOS 26.5, attendu la semaine prochaine selon la source, la firme de Cupertino prévoit de publier la liste des opérateurs compatibles sur une page dédiée.
Une fonction déjà testée avant son arrivée finale
La fonctionnalité avait déjà fait une apparition dans les versions de test d'iOS 26.4, avant d'être retirée juste avant la sortie publique. Apple n’avait fourni aucune explication officielle sur ce retrait de dernière minute. Le chiffrement RCS est ensuite réapparu dans les bêtas d’iOS 26.5. Cette fois, aucun avertissement similaire n’a accompagné les tests, contrairement à ce qui s’était produit avec iOS 26.4. La confirmation est désormais venue des notes officielles de la Release Candidate, qui mentionnent explicitement son intégration dans Messages.
Pour rappel, si cette version garde un statut bêta, elle fera bien partie de la version finale d’iOS 26.5. Au regard du calendrier habituel d’Apple, la version finale pourrait être déployée dès la semaine prochaine.