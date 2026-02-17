Apple teste le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et Android. Une avancée majeure qui pourrait enfin combler l’écart de sécurité entre iMessage et les échanges multiplateformes.
C’est un changement discret, mais très important pour la messagerie mobile. Avec les premières bêtas d’iOS 26.4, iPadOS 26.4 et macOS 26.4, Apple commence à activer le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS. Jusqu’ici, les échanges sécurisés étaient réservés à iMessage entre iPhone, tandis que les conversations entre Android et iOS restaient moins protégées. Avec cette intégration, Apple vise à renforcer la sécurité des communications de ses utilisateurs et rattrape son retard par la même occasion.
Le chiffrement des messages RCS est en bonne voie
Apple travaille avec la GSM Association pour intégrer le chiffrement de bout en bout (E2EE) au standard RCS. Si les messages iMessage sont protégés depuis des années, et si les conversations RCS entre appareils Android bénéficient déjà d’un chiffrement, ce n’était pas le cas pour les échanges Android vers iPhone et inversement.
Avec iOS 26.4, Apple introduit un interrupteur activé par défaut permettant de tester ce chiffrement sur les appareils et opérateurs compatibles. Dans les conversations RCS, un cadenas apparaît désormais pour indiquer que le chiffrement est actif. Ce symbole est également visible dans les discussions iMessage, afin d’harmoniser l’affichage.
Pour l’instant, cette protection est en phase de test et déployée progressivement auprès des développeurs. Les premiers essais concernent principalement des échanges entre appareils Apple lorsque iMessage est désactivé. Les tests complets entre iPhone et Android interviendront ultérieurement, probablement au fil des bêtas qui seront déployées dans les prochaines semaines.
Une implémentation qui va renforcer la sécurité des échanges entre iPhone et Android
Pour activer ce chiffrement, Apple doit adopter le profil RCS Universal Profile 3.0, récemment publié par la GSMA avec la participation de la marque. Aujourd’hui, les iPhone se limitent encore au profil 2.4. Les opérateurs doivent dans le même temps mettre à jour leurs réglages réseau. Les opérateurs français semblent d'ailleurs déjà prêts à adopter cette fonction, comme nous avions pu l'apercevoir il y a quelques semaines.
Au-delà de la sécurité, cette évolution apportera aussi des fonctions attendues dans les conversations multiplateformes : la modification de messages, leur suppression en cas d'erreur et réponses ciblées à un message précis, à l’image de ce que proposent déjà les messageries instantannées.
Même si le chiffrement est en cours de test dans la bêta d’iOS 26.4, la généralisation complète n'arrivera qu’avec une mise à jour ultérieure d’iOS 26 au printemps ou plus tard dans l’année.