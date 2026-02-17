Apple travaille avec la GSM Association pour intégrer le chiffrement de bout en bout (E2EE) au standard RCS. Si les messages iMessage sont protégés depuis des années, et si les conversations RCS entre appareils Android bénéficient déjà d’un chiffrement, ce n’était pas le cas pour les échanges Android vers iPhone et inversement.

Avec iOS 26.4, Apple introduit un interrupteur activé par défaut permettant de tester ce chiffrement sur les appareils et opérateurs compatibles. Dans les conversations RCS, un cadenas apparaît désormais pour indiquer que le chiffrement est actif. Ce symbole est également visible dans les discussions iMessage, afin d’harmoniser l’affichage.

Pour l’instant, cette protection est en phase de test et déployée progressivement auprès des développeurs. Les premiers essais concernent principalement des échanges entre appareils Apple lorsque iMessage est désactivé. Les tests complets entre iPhone et Android interviendront ultérieurement, probablement au fil des bêtas qui seront déployées dans les prochaines semaines.