Un autre élément intrigue particulièrement les observateurs. Selon les analyses publiées par Tiino-X83, seuls les quatre principaux opérateurs français — Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free — disposent actuellement de ce paramètre dans la bêta d’iOS 26.3. Aucun autre opérateur, quel que soit le pays, ne semble concerné pour l’instant.

La France pourrait servir de marché test pour cette nouvelle couche de sécurité, ou bien Apple anticipe des exigences réglementaires spécifiques à l’Hexagone. Le standard RCS est pourtant clair : un opérateur ne peut activer ou désactiver le chiffrement que pour l’ensemble d’un marché national, et jamais pour un utilisateur isolé.

Quoi qu’il en soit, la présence de ce code confirme qu’Apple avance sur ce sujet brulant. Après des années de critiques sur l’interopérabilité et la sécurité des messages, l’iPhone pourrait bientôt renforcer significativement la confidentialité de ses échanges — avec la France en première ligne. C'est assez rare pour être souligné.