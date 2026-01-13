Après des années d'attente, Apple serait prête à proposer une nouvelle fonction à sa messagerie, qui garantirait la sécurité de ses utilisateurs, et pas seulement.
En matière de sécurité et protection de la vie privée, Apple veut se présenter comme le meilleur élève de la classe et propose depuis de nombreuses années de nombreuses options pour sécuriser vos données, et notamment vos messages. Si vous utilisez iMessage, la messagerie instantannée compatible entre les appareils Apple, vous bénéficiez déjà d'un chiifrement de vos données et de vos messages. Par contre, si vous contactez l'un de vos proches qui détient un smartphone Android, les choses se compliquent. Vous passez probablement par le protocole RCS, le successeur du SMS, mais Apple n'intègre pas le chiffrement des communications. Cela devrait fort heureusement changer dans les prochaines semaines.
Un RCS sécurisé et chiffré se prépare du côté d'Apple
En mars dernier, le constructeur avait confirmé son intention de prendre en charge le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les échanges RCS, sans toutefois donner de calendrier précis. Depuis, silence radio du côté de Cupertino, qui n'a plus jamais évolué le sujet publiquement.
La bêta 2 d’iOS 26.3, disponible depuis quelques heures pour les développeurs, marque un tournant. Des références repérées par le compte Tiino-X83, que l'on connait bien en France pour ses nombreuses indiscrétions au sujet de l'opérateur Free, dans les réglages opérateurs montrent qu’Apple prépare un nouveau mécanisme permettant d’activer, ou non, le chiffrement RCS selon les marchés. Une étape clé, car le standard impose que les messages soient chiffrés par défaut, sauf en cas d’interdiction réglementaire locale.
Concrètement, ce système permettrait à Apple de respecter les règles de la GSMA, l'association regroupant les opérateurs mobiles mondiaux, tout en s’adaptant aux contraintes légales de chaque pays. Il prévoirait aussi un affichage clair du statut de chiffrement, afin que l’utilisateur sache si ses messages bénéficient ou non d’une protection de bout en bout. À ce stade, rien ne garantit toutefois que la fonction sera activée dès la version finale d’iOS 26.3 : Apple pourrait simplement préparer le terrain pour une future version lancée dans l'année, ou même attendre la sortie d'iOS 27 en septembre 2026.
La France pourrait être la première servie
Un autre élément intrigue particulièrement les observateurs. Selon les analyses publiées par Tiino-X83, seuls les quatre principaux opérateurs français — Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free — disposent actuellement de ce paramètre dans la bêta d’iOS 26.3. Aucun autre opérateur, quel que soit le pays, ne semble concerné pour l’instant.
La France pourrait servir de marché test pour cette nouvelle couche de sécurité, ou bien Apple anticipe des exigences réglementaires spécifiques à l’Hexagone. Le standard RCS est pourtant clair : un opérateur ne peut activer ou désactiver le chiffrement que pour l’ensemble d’un marché national, et jamais pour un utilisateur isolé.
Quoi qu’il en soit, la présence de ce code confirme qu’Apple avance sur ce sujet brulant. Après des années de critiques sur l’interopérabilité et la sécurité des messages, l’iPhone pourrait bientôt renforcer significativement la confidentialité de ses échanges — avec la France en première ligne. C'est assez rare pour être souligné.