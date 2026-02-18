Pour l'instant, le chiffrement RCS testé dans iOS 26.4 reste limité aux échanges entre deux iPhone. Apple est claire là-dessus dans sa documentation dédiée aux développeurs : la fonctionnalité est "disponible pour les tests entre appareils Apple" et "ne peut pas encore être testé avec d'autres plateformes". Or dans la vie quotidienne, deux iPhone utilisent iMessage par défaut, le RCS ne prend la main que si l'un des utilisateurs a manuellement désactivé iMessage. Ce test est donc marginal en conditions réelles.

Mais au-delà du chiffrement, le RCS se présente comme un standard de messagerie moderne avec plusieurs avantages. Il permet notamment d'avoir :