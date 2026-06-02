15 ans après l'introduction du protocole AirDrop, l'enclos d'Apple commence enfin à s'ouvrir à la concurrence. Une concession que le géant américain ne fait pas de bon cœur, lui qui sent la Commission européenne et son Digital Markets Act lui souffler dans la nuque, n'attendant qu'un refus de sa part pour lui infliger une douloureuse amende. De la même manière que les iPhone supportent désormais les messages RCS, les smartphones Apple peuvent donc communiquer plus librement avec les appareils de la concurrence.