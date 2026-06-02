Chacun leur tour, les fabricants de smartphones Android sautent sur la brèche et annoncent la compatibilité de leurs mobiles avec le protocole de transfert de fichiers propriétaire des iPhone et des autres appareils Apple.
Après Google, Samsung et d'autres, Xiaomi annonce officiellement que ses smartphones pourvus d'HyperOS 3, la dernière mouture de sa surcouche Android, peuvent désormais envoyer et recevoir des fichiers avec des iPhone et autre via Quick Share — l'alternative déjà intégrée nativement sur Android.
Xiaomi + iPhone = ♥︎
C'est dans un post laconique sur son compte X que la marque chinoise annonce la bonne nouvelle. « AirDrop est maintenant disponible sur Quick Share, écrit Xiaomi. Envoyez des photos et des fichiers rapidement et simplement vers les appareils Apple. »
Vidéo à l'appui, le fabricant illustre le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité. Armé de son tout fraîchement dévoilé Xiaomi 17T Pro, la marque procède à l'envoi d'une photo via Quick Share, qui détecte désormais l'iPhone alentour. Une simple pression envoie une notification au smartphone à la pomme, qui peut accepter ou refuser la réception. C'est aussi simple que ça.
On notera que Xiaomi ne dit encore rien des smartphones effectivement compatibles avec cette nouveauté. Le hashtag #XiaomiHyperOS3 étant clairement présent dans le post, on imagine que seuls les smartphones tournant sous cette version sont éligibles. Mais, il est également probable qu'une mise à jour de l'OS soit en cours de déploiement pour que toutes et tous puissent profiter de cette nouveauté dans les plus brefs délais.
Les barrières tombent, entre iOS et Android
D'abord inauguré sur les Pixel 10 de Google en fin d'année dernière, le support de AirDrop se propage entre les marques commercialisant des smartphones Android. Après Samsung, Vivo, Oppo, OnePlus et Honor, Xiaomi est donc parmi les premiers à prendre officiellement en charge ce protocole de transfert qui a longtemps fait des jaloux, côté Android. Nothing a également annoncé être en train d'explorer des façons de rendre ses smartphones compatibles. Dans tous les cas, ce n'est qu'une question de mois avant que tous prennent en charge les transferts vers et depuis les iPhone.
15 ans après l'introduction du protocole AirDrop, l'enclos d'Apple commence enfin à s'ouvrir à la concurrence. Une concession que le géant américain ne fait pas de bon cœur, lui qui sent la Commission européenne et son Digital Markets Act lui souffler dans la nuque, n'attendant qu'un refus de sa part pour lui infliger une douloureuse amende. De la même manière que les iPhone supportent désormais les messages RCS, les smartphones Apple peuvent donc communiquer plus librement avec les appareils de la concurrence.
Dans les prochains mois, iOS devrait également desserrer la bride sur les accessoires connectés concurrents, et notamment permettre aux smartwatches Android de bénéficier de quelques fonctionnalités comme la réception de notifications.