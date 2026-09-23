Ce lot de deux barrettes de RAM Crucial Pro DDR5 de 16 Go chacune donne un sacré coup de boost à votre configuration contre 489,99 euros sur Amazon au lieu de 549,99 euros.
Ces deux barrettes de RAM Crucial Pro sont un kit de mémoire DDR5 de 32 Go en tout. La mémoire DDR5 apporte un vrai plus en termes de fluidité dans une configuration moderne. La crise de la RAM liée à l’IA ne semble pas vouloir prendre fin, malgré quelques signes, du coup toute promotion est bonne à prendre, comme cette réduction de 11 % sur Amazon si jamais vous cherchez à monter un PC gaming pour jouer en 4K ou une tour polyvalente en toute fluidité.
Voici les 32 Go de RAM DDR5 Crucial Pro à 489,99 € au lieu de 549,99 € sur Amazon
Pourquoi choisir les 32 Go de RAM Crucial Pro ?
- Pour sa fréquence de 6 000 MT/s avec une bande passante généreuse pour le gaming et la création.
- Pour sa stabilité éprouvée sur les plateformes récentes avec activation simple du profil XMP/EXPO dans le BIOS.
- Son tarif inférieur aux kits 6 000 CL30 Premium pour des performances très proches en 1440p/4K et en applications créatives.
Gaming 1440p/4K et création : là où ce kit brille vraiment
Ce kit Crucial Pro 32 Go n’est pas pour tout le monde, déjà parce que son prix laisse sur le côté pas mal d’acheteurs potentiels. Ensuite parce que sa puissance n’aurait aucun sens dans une configuration bureautique. C’est de la mémoire vive pour des gamers qui visent le 1440p ou la 4K, ou pour des monteurs vidéo qui font du rendu 3D ou travaillent sur de gros projets multimédias. Sur cette version à 6 000 MT/s, il propose une bande passante confortable de plus de 90 Go/s en lecture/écriture sur des plateformes récentes. Et la double compatibilité XMP 3.0 et EXPO en fait un choix rassurant.
Un bon compromis face aux kits 6000 CL30, mais pas le plus réactif
Si on met ce kit face à des références comme le G.Skill Trident Z5 Neo 6000 CL30 ou le Corsair Vengeance 6000 CL30, ce Crucial Pro accuse une latence plus élevée (12 ns contre 10 ns), ce qui peut compter pour les jeux compétitifs en haute refresh rate. En contrepartie, son prix est plus attractif, surtout en cette période lunaire de hausse des tarifs, ce qui en fait un compromis intéressant pour qui privilégie le gaming plus classique.
✅ Les points forts
- Une bonne stabilité, même en usage prolongé
- Le rapport qualité/prix compétitif par rapport aux kits 6000 CL30 premium
- La présence d’un dissipateur thermique compatible avec la majorité des ventirads
- Une marge d’overclocking honorable pour un kit grand public
❌ Les limites
- Une latence CL36 inférieure aux kits 6000 CL30
- Pas de RGB ni d’éléments gaming visibles
- Nécessite parfois une mise à jour du BIOS sur certaines cartes AM5 anciennes pour assurer une bonne stabilité à 6000 MT/s
Malgré la hausse des prix, ces 32 Go de RAM Crucial Pro à 489,99 € restent une bonne affaire
Ce kit Crucial Pro est une bonne offre pour les gamers, les créateurs de contenu en général et les utilisateurs polyvalents qui veulent un produit facile à mettre en œuvre. Le couple fréquence/stabilité en fait un choix rationnel si vous ne cherchez pas la performance absolue en latence.
Par contre, si vous êtes orienté e-sport en 1080p et que vous chassez le moindre pourcentage de performance, vous allez peut-être vouloir payer plus cher pour avoir un kit 6000 CL30. Mais pour un usage quotidien, ce kit Crucial Pro offre un bon compromis sans avoir à payer des marges de performance quasiment invisibles.
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