Ce kit Crucial Pro est une bonne offre pour les gamers, les créateurs de contenu en général et les utilisateurs polyvalents qui veulent un produit facile à mettre en œuvre. Le couple fréquence/stabilité en fait un choix rationnel si vous ne cherchez pas la performance absolue en latence.

Par contre, si vous êtes orienté e-sport en 1080p et que vous chassez le moindre pourcentage de performance, vous allez peut-être vouloir payer plus cher pour avoir un kit 6000 CL30. Mais pour un usage quotidien, ce kit Crucial Pro offre un bon compromis sans avoir à payer des marges de performance quasiment invisibles.