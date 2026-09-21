Le secteur des composants informatiques a connu d'importantes perturbations liées au développement de l'intelligence artificielle, débutant par les cartes graphiques à la fin de l'année 2022 avant de toucher la RAM à la fin de l'année 2025. Ces tensions ont entraîné une hausse de 500 % du prix des puces mémoire en l'espace de douze mois. Cette progression tend à se ralentir, les consommateurs arrêtant d'accepter d'être les dindons de la farce. Ainsi, les ventes de RAM au grand public ont largement chuté. Sans compter les contrefaçons à prix attractifs.