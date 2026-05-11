Les prix de la RAM explosent, et comme souvent dans ces cas de pénurie, les escroqueries se multiplient. Et ça commence à se voir dans le domaine.
On ne présente plus la pénurie de RAM actuelle, due aux besoins aussi soudains qu'exceptionnels de l'industrie de l'intelligence artificielle. Une situation qui est partie pour durer un certain temps, et qui met en émois les géants de la tech, au point qu'ils multiplient les offres incroyablement généreuses en direction de producteurs comme SK Hynix. Et dans le marché du détail, ce sont les escrocs qui s'en donne à cœur joie.
De fausses barrettes de RAM DDR5 se retrouvent en ligne, mais aussi dans les magasins physiques
Il va sûrement de plus en plus falloir faire attention quand on achète de la RAM. Car les escroqueries ont tendance à beaucoup augmenter, notamment à l'heure actuelle du côté de l'Asie, comme le note Wccftech. Des fausses barrettes de RAM DDR5 sont ainsi de plus en plus vendues non seulement en ligne, mais même dans de vrais magasins.
Quand on regarde dans le détail les barrettes de RAM en question, les défauts sautent rapidement aux yeux. Un internaute japonais qui a pu analyser une barrette a ainsi rapidement vu que les puces étaient remplacées par de simples morceaux de plastique.
Il pourrait être difficile de repérer certaines fausses RAM
Sauf que, évidemment, il est nécessaire de pouvoir observer correctement le produit en question. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de connaissance particulière en informatique, les faux composants RAM peuvent parfaitement passer comme des composants légitimes. Enfin, il y a aussi le cas où la RAM est intégrée dans un dissipateur thermique, cas où il est quasiment impossible d'être sûr de la qualité du produit par une simple inspection visuelle.
Autant dire que ça pourrait être un problème, sachant qu'on retrouve ce genre d'arnaques sur des sites aussi institutionnels que Yahoo Japan. Il semble donc qu'aujourd'hui, il soit encore plus nécessaire que d'habitues pour ceux qui achètent des composants directement d'être extrêmement prudent, et de bien analyser l'historique du vendeur.