Il va sûrement de plus en plus falloir faire attention quand on achète de la RAM. Car les escroqueries ont tendance à beaucoup augmenter, notamment à l'heure actuelle du côté de l'Asie, comme le note Wccftech. Des fausses barrettes de RAM DDR5 sont ainsi de plus en plus vendues non seulement en ligne, mais même dans de vrais magasins.

Quand on regarde dans le détail les barrettes de RAM en question, les défauts sautent rapidement aux yeux. Un internaute japonais qui a pu analyser une barrette a ainsi rapidement vu que les puces étaient remplacées par de simples morceaux de plastique.