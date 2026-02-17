La pénurie de RAM a des effets inattendus. Comme par exemple du côté de chez Corsair, qui doit s'adapter à cet environnement plus tendu.
Il n'y pas vraiment besoin en ce moment de parler de crise de la RAM. Tout le monde est maintenant au courant de cette pénurie, créée par les besoins démentiels du secteur de l'IA, et qui, si elle fait d'un Samsung ou d'un Micron des entreprises très heureuses, a des conséquences néfastes sur les prix et la sortie de nombreux autres produits. D'autres conséquences peuvent par ailleurs être aussi observables, comme on peut le voir en ce moment avec Corsair.
Corsair rend son emballage transparent
La pénurie de la RAM est une aubaine pour tous les escrocs, qui jouent sur l'effet d'urgence pour tenter de faire passer de faux paquets comme étant ceux de véritables fabricants de RAM. Ce qui a obligé certaines sociétés à réagir.
La société américaine Corsair, qui commercialise notamment des périphériques informatiques, a ainsi changé son emballage pour un certain nombre de produits sélectionnés. Comme vous pouvez le voir dans l'image du dessus, ces emballages quittent leur boîte de carton pour un emballage en plastique transparent scellé.
Le nouvel emballage est utilisé depuis le début de l'année
Depuis le mois de janvier, les kits Vengeance DDR5 comprenant 2 modules sont ainsi commercialisés avec cet emballage transparent. Ce dernier intègre par ailleurs une étiquette inviolable, qui se déchire dès l'ouverture du produit, ce qui empêche par ailleurs un reconditionnement invisible.
À noter que cet emballage anti-escroc ne devrait pas, selon Corsair, être utilisé à terme sur l'ensemble des produits mémoire de l'entreprise. Mais pour ceux qui seront toujours vendus avec le traditionnel carton, Corsair prévoit tout de même l'utilisation d'étiquettes de sécurité, afin de garantir un niveau de sécurité supérieur. La société américaine compte-t-elle profiter de cette augmentation du nombre d'escroquerie pour se positionner comme la marque qui assure le mieux la réalité du produit vendu ?