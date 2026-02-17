La pénurie de la RAM est une aubaine pour tous les escrocs, qui jouent sur l'effet d'urgence pour tenter de faire passer de faux paquets comme étant ceux de véritables fabricants de RAM. Ce qui a obligé certaines sociétés à réagir.

La société américaine Corsair, qui commercialise notamment des périphériques informatiques, a ainsi changé son emballage pour un certain nombre de produits sélectionnés. Comme vous pouvez le voir dans l'image du dessus, ces emballages quittent leur boîte de carton pour un emballage en plastique transparent scellé.