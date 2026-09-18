Aujourd'hui, ce qui pousse à la hausse les prix des smartphones, c'est évidemment le coût toujours plus prohibitif des composants mémoires. Des coûts qui ne risquent pas d'aller à la baisse vu cette nouvelle information.

En effet, plusieurs publications sud-coréennes annoncent la conclusion d'une accord entre Samsung et Apple, portant sur la fourniture de composants mémoires en 2027. Ces prix vont ainsi augmenter de 30 à 40% l'an prochain par rapport au troisième trimestre 2026, la firme de Cupertino étant ainsi prêt à payer l'an prochain près de 2 dollars par gigabit de mémoire vive LPDDR5X, et 0,33 dollar par gigabit de stockage flash NAND.