Les prix des composants mémoires augmentent encore très fortement pour la prochaine année. Apple vient en effet de passer un accord avec Samsung qui pourrait faire mal aux tarifs des iPhone !
Si le nouveau coloris des iPhone 18 Pro a sûrement fait plaisir à de nombreux fans, les prix pratiqués par Apple pour les deux nouveaux modèles eux doivent moins plaire. Pour rappel, l'iPhone 18 Pro commence à 1 479 euros, et l'iPhone 18 Pro Max à 1 629 euros, soit une hausse de prix de 150 euros par rapport à l'année précédente. De quoi potentiellement expliquer l'enthousiasme moindre enregistré dans les précommandes. Et pourtant, ça pourrait ne pas être la fin des hausse de prix !
Samsung augmentera encore en 2027 les prix de 30 à 40% sur les composants mémoires pour Apple
Aujourd'hui, ce qui pousse à la hausse les prix des smartphones, c'est évidemment le coût toujours plus prohibitif des composants mémoires. Des coûts qui ne risquent pas d'aller à la baisse vu cette nouvelle information.
En effet, plusieurs publications sud-coréennes annoncent la conclusion d'une accord entre Samsung et Apple, portant sur la fourniture de composants mémoires en 2027. Ces prix vont ainsi augmenter de 30 à 40% l'an prochain par rapport au troisième trimestre 2026, la firme de Cupertino étant ainsi prêt à payer l'an prochain près de 2 dollars par gigabit de mémoire vive LPDDR5X, et 0,33 dollar par gigabit de stockage flash NAND.
Les iPhone prêts à voir leur prix encore monter ?
Autant dire que la facture matériel ne cesse de s'alourdir. Pour rappel, si la marque à la pomme croquée a dû augmenter fortement les prix de ses nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, c'était déjà à cause des tarifs en hausse de 400% sur un an des composants mémoires.
On se demande maintenant si Apple va répercuter cette nouvelle augmentation des prix sur sa nouvelle gamme d'iPhone 18, ou préférer encaisser ces coûts grâce à ses marges. Une décision qui sera sûrement compliquée à prendre quand on voit comme le marché des smartphone est déjà en berne, à cause des prix de la RAM toujours plus élevés.