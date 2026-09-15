Selon l’analyste Jeff Pu, de GF Securities, les premiers signaux de demande pour l’iPhone 18 Pro seraient « tièdes ». Aux États-Unis, comptez trois à quatre semaines d’attente pour les versions Pro Max 256 et 512 Go dans tous les coloris, ainsi que pour la version Bourgogne en 1 To. En Chine, ce délai tombe à deux ou trois semaines pour la déclinaison Glacier. À l’inverse, la quasi-totalité des modèles Pro classiques, ainsi que plusieurs configurations Pro Max, restent disponibles dès le jour du lancement, prévu ce vendredi. En France, l’Apple Store affiche des délais sur certaines configurations prisées (notamment la version Bourgogne) mais les revendeurs et opérateurs affichent une disponibilité dès le jour de la sortie (même si la fiabilité de certaines enseignes est sujette à discussion).

Pu attribue cette demande plus modérée à des évolutions techniques jugées limitées et à une hausse de prix particulièrement marquée sur les plus grandes capacités de stockage. En France, l'iPhone 18 Pro démarre à 1 479 euros pour 256 Go, contre 1 629 euros pour le Pro Max, avec des tarifs grimpant jusqu’à 2 979 et 3 129 euros pour les versions 2 To, soit une hausse de 150 euros par palier par rapport à la génération précédente.

L'’analyste évoque également un possible report d’une partie des acheteurs vers l’iPhone Duo, le tout premier pliable de la marque, dont les précommandes ouvriront le 16 octobre. Sur le plan de la production, Pu a revu à la baisse ses estimations, à 72 millions d’unités pour la gamme Pro, en raison de contraintes liées au nouvel objectif à ouverture variable, et à 6 millions d'unités pour l'iPhone Duo, freiné par des difficultés de fabrication autour de la charnière.