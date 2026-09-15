Plusieurs cabinets d’analyse financière pointent des délais de livraison anormalement courts pour l’iPhone 18 Pro depuis l’ouverture des précommandes le 12 septembre. Un signal généralement associé à une demande plus faible que prévu, mais dont l’interprétation divise les observateurs.
Chaque rentrée apporte son lot de spéculations autour du succès commercial du nouvel iPhone, et cette cuvée 2026 ne déroge pas à la règle. À peine les précommandes ouvertes, plusieurs analystes ont commencé à comparer les délais de livraison affichés sur le site d’Apple à ceux de la génération précédente. Le constat initial est sans appel : contrairement aux habitudes, la plupart des configurations restent disponibles sans attente, y compris pour un modèle Pro Max habituellement pris d’assaut dès les premières minutes.
Des délais de livraison qui reculent nettement
Selon l’analyste Jeff Pu, de GF Securities, les premiers signaux de demande pour l’iPhone 18 Pro seraient « tièdes ». Aux États-Unis, comptez trois à quatre semaines d’attente pour les versions Pro Max 256 et 512 Go dans tous les coloris, ainsi que pour la version Bourgogne en 1 To. En Chine, ce délai tombe à deux ou trois semaines pour la déclinaison Glacier. À l’inverse, la quasi-totalité des modèles Pro classiques, ainsi que plusieurs configurations Pro Max, restent disponibles dès le jour du lancement, prévu ce vendredi. En France, l’Apple Store affiche des délais sur certaines configurations prisées (notamment la version Bourgogne) mais les revendeurs et opérateurs affichent une disponibilité dès le jour de la sortie (même si la fiabilité de certaines enseignes est sujette à discussion).
Pu attribue cette demande plus modérée à des évolutions techniques jugées limitées et à une hausse de prix particulièrement marquée sur les plus grandes capacités de stockage. En France, l'iPhone 18 Pro démarre à 1 479 euros pour 256 Go, contre 1 629 euros pour le Pro Max, avec des tarifs grimpant jusqu’à 2 979 et 3 129 euros pour les versions 2 To, soit une hausse de 150 euros par palier par rapport à la génération précédente.
L'’analyste évoque également un possible report d’une partie des acheteurs vers l’iPhone Duo, le tout premier pliable de la marque, dont les précommandes ouvriront le 16 octobre. Sur le plan de la production, Pu a revu à la baisse ses estimations, à 72 millions d’unités pour la gamme Pro, en raison de contraintes liées au nouvel objectif à ouverture variable, et à 6 millions d'unités pour l'iPhone Duo, freiné par des difficultés de fabrication autour de la charnière.
Un signal à relativiser selon d’autres analystes
Tous les cabinets ne partagent toutefois pas cette lecture pessimiste. Bank of America, qui a aussi suivi l’évolution des délais de livraison, relève un raccourcissement global : 14 jours d’attente en moyenne pour l’iPhone 18 Pro contre 18 jours l’an dernier pour l'iPhone 17 Pro, et 18 jours contre 25 pour le Pro Max. La banque américaine appelle malgré tout à la prudence, jugeant la comparaison d’une année sur l’autre moins pertinente cette fois-ci : Apple n’a lancé que la gamme Pro à cette occasion, l'iPhone Duo ainsi que les futurs iPhone 18 et un possible iPhone Air 2 ayant été repoussés à plus tard, possiblement au printemps 2027, les prix ont augmenté, l’ouverture des précommandes est passée du vendredi au samedi, pour cause de commémoration des attentats du 11 septembre.
Aussi, avec seulement deux références à produire, et un iPhone Duo dont les stocks seraient donc plus réduits au lancement, Apple a aussi pu se constituer un stock bien plus important pour répondre à la demande initiale.
Le cabinet Jefferies adopte une position plus tranchée et observe des délais raccourcis de cinq à onze jours aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon, un signal qu’il juge fiable pour anticiper une demande atone, tout en notant que la Chine et Hong Kong échappent à cette tendance, avec des délais allongés à près de 25 jours, potentiellement faussés par des achats spéculatifs destinés à la revente.
Entre un marché chinois en surchauffe et des marchés occidentaux qui semblent marquer le pas, l'iPhone 18 Pro n'a pas fini de diviser les analystes avant même sa mise en vente officielle. En attendant, vous pourrez retrouver prochainement notre test complet de l'iPhone 18 Pro pour savoir si ce nouveau modèle apporte vraiment du neuf par rapport aux précédentes générations.