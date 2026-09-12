Les nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été officiellement présentés en ce début de semaine. Ils sont maintenant disponibles en précommande !
Ce mercredi 9 septembre, on a pu découvrir les tous nouveaux iPhone 18 Pro et Pro Max, lors de la keynote de rentrée d'Apple. Des appareils qui se distinguent par un nouveau coloris dit Dark Cherry (Bordeaux), et des prix qui sont particulièrement élevés. Pas de quoi pourtant calmer nombre de fans, qui vont être heureux d'apprendre que les précommandes sont dorénavant ouvertes !
Les précommandes pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ouvertes en France
Il n'aura pas fallu attendre très longtemps - même pas trois jours - pour que les précommandes soient ouvertes pour les tous derniers iPhone d'Apple. La France fait ainsi partie de la soixantaine de pays qui vont pouvoir dès aujourd'hui faire chauffer la carte bleue.
Vous pouvez ainsi dès maintenant vous rendre sur le site d'Apple pour y passer commande d'un appareil, ainsi que sur les sites de grands revendeurs officiels comme Amazon, Boulanger, la FNAC ou Darty. À noter tout de même que les temps de livraison ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Des dates de livraisons qui peuvent aller jusqu'à la mi-octobre
En effet, au moment où cet article est écrit, l'iPhone 18 Pro dans ses coloris traditionnels peut arriver chez le client qui commande le 18 septembre prochain. Mais pour ce qui est du nouveau coloris bordeaux, sûrement plus demandé, la date de livraison est elle là plutôt estimée entre le 24 et le 29 septembre.
Idem pour l'iPhone 18 Pro Max, qui a une date de livraison moyenne estimée entre le 24 et le 29 septembre pour les coloris habituels, mais qui voit sa date de livraison passer, pour le coloris bordeaux, du 6 au 13 octobre prochains. Seules les versions les plus massives (à 1 To de mémoire, ou 2 To) ont une date de livraison située en septembre.
Finalement, sans surprise, il faudra patienter pour ceux qui veulent mettre la main sur l'iPhone Duo. Ses précommandes n'ouvriront que le 16 octobre prochain.