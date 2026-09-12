En effet, au moment où cet article est écrit, l'iPhone 18 Pro dans ses coloris traditionnels peut arriver chez le client qui commande le 18 septembre prochain. Mais pour ce qui est du nouveau coloris bordeaux, sûrement plus demandé, la date de livraison est elle là plutôt estimée entre le 24 et le 29 septembre.

Idem pour l'iPhone 18 Pro Max, qui a une date de livraison moyenne estimée entre le 24 et le 29 septembre pour les coloris habituels, mais qui voit sa date de livraison passer, pour le coloris bordeaux, du 6 au 13 octobre prochains. Seules les versions les plus massives (à 1 To de mémoire, ou 2 To) ont une date de livraison située en septembre.

Finalement, sans surprise, il faudra patienter pour ceux qui veulent mettre la main sur l'iPhone Duo. Ses précommandes n'ouvriront que le 16 octobre prochain.