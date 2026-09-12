Le changement le plus visible pour les performances se trouve sous le capot. L’iPhone 18 Pro passe à l’A20 Pro, qui remplace l’A19 Pro avec jusqu’à 20 % de performances supplémentaires côté CPU et 40 % côté GPU. Le processeur graphique gagne au passage un cœur, passant de six à sept, tandis que les capacités de traitement dédiées à l’IA sont doublées grâce à un nouveau Neural Engine composé de deux blocs de 16 cœurs.

Pour exploiter ces performances plus longtemps, le géant de Cupertino a également revu le système de refroidissement. La chambre à vapeur dispose désormais d’une surface trois fois supérieure, ce qui doit théoriquement permettre à l’iPhone 18 Pro de maintenir jusqu’à 40 % de performances supplémentaires sur la durée.