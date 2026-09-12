Apple a dévoilé ses iPhone 18 Pro, qui conservent l’essentiel du design de la génération précédente tout en cachant plusieurs évolutions importantes. A20 Pro, ouverture variable, autonomie en hausse : voici ce que les propriétaires d’iPhone 17 Pro gagneront réellement en passant au nouveau modèle.
Cette semaine aura été le théatre de nombreuses annonces du côté de la marque à la pomme. Maintenant que les iPhone 18 Pro sont officiels, une question se pose pour les propriétaires d’iPhone 17 Pro : que justifie réellement le passage à la nouvelle génération ? Pour y répondre, il faut regarder au-delà des ressemblances entre les deux modèles et s’intéresser aux améliorations apportées par Apple.
L’A20 Pro muscle les performances et l’endurance de l’iPhone 18 Pro
Le changement le plus visible pour les performances se trouve sous le capot. L’iPhone 18 Pro passe à l’A20 Pro, qui remplace l’A19 Pro avec jusqu’à 20 % de performances supplémentaires côté CPU et 40 % côté GPU. Le processeur graphique gagne au passage un cœur, passant de six à sept, tandis que les capacités de traitement dédiées à l’IA sont doublées grâce à un nouveau Neural Engine composé de deux blocs de 16 cœurs.
Pour exploiter ces performances plus longtemps, le géant de Cupertino a également revu le système de refroidissement. La chambre à vapeur dispose désormais d’une surface trois fois supérieure, ce qui doit théoriquement permettre à l’iPhone 18 Pro de maintenir jusqu’à 40 % de performances supplémentaires sur la durée.
Plus d’autonomie, une recharge plus rapide et quelques ajustements
Côté autonomie, l’iPhone 18 Pro passe de 33 à 36 heures de lecture vidéo, tandis que le 18 Pro Max atteint 45 heures contre 39 auparavant. La recharge filaire gagne elle aussi en rapidité avec 50 % de batterie récupérés en environ 15 minutes, contre 20 minutes sur les iPhone 17 Pro et Pro Max.
La Dynamic Island rétrécit et peut désormais accueillir jusqu’à trois activités en direct simultanément. Le stockage maximal de l’iPhone 18 Pro de 6,3 pouces grimpe à 2 To. Quatre finitions, dont trois inédites, sont de la partie : Noir, Argent, Glacier et Bordeaux. En contrepartie, les deux modèles prennent quelques grammes, avec 5 grammes supplémentaires pour le Pro et 16 grammes pour la variante Pro Max.
L’iPhone 18 Pro mise gros sur son nouvel appareil photo principal
Comme on s'y attendait, la partie photo constitue l’une des évolutions les plus marquées de cette génération. L’iPhone 18 Pro conserve un capteur principal de 48 mégapixels, mais lui associe désormais une ouverture mécanique variable capable de passer par quatre niveaux : ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4. L’iPhone 17 Pro se contentait pour sa part d’une ouverture fixe à ƒ/1,78. Apple annonce ainsi jusqu’à 50 % de performances supplémentaires en basse lumière et ajoute de nouvelles commandes manuelles directement dans l’application Caméra, notamment pour la vitesse d’obturation, la balance des blancs et l’histogramme.
Sachez néanmoins que cette ouverture variable ne transformera pas mécaniquement chaque photo. Elle constitue avant tout un nouvel outil pour adapter la prise de vue aux différentes situations, avec les compromis que cela peut impliquer.
Côté vidéo, le mode Cinéma monte jusqu’en 4K Dolby Vision à 60 images par seconde, contre 30 images par seconde sur l’iPhone 17 Pro. Les effets cinématiques peuvent également être ajoutés après l’enregistrement sur des séquences tournées jusqu’à 60 images par seconde, tandis que le time-lapse passe lui aussi au 4K Dolby Vision.
Sans surprise, ces améliorations ont un coût. En France, l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 euros, soit 130 euros de plus que son prédécesseur lors de son lancement. Le 18 Pro Max débute quant à lui à 1 629 euros. Les précommandes ouvriront ce samedi 12 septembre, avant les premières livraisons prévues le 18 septembre.