La keynote Apple du 9 septembre approche à grands pas, et les fuites continuent de s'accumuler autour des prochains iPhone. Cinq fonctionnalités photo inédites auraient été repérées dans le code d'iOS 27, laissant entrevoir un appareil photo profondément remanié sur l'iPhone 18 Pro.
À quelques désormais quelques encablures de la présentation officielle d’Apple, les indices sur les prochains iPhone continuent d’affluer sur la Toile. En fouillant le code des versions bêta d’iOS 27, un membre du forum MacRumors connu sous le pseudonyme « pdfu » a repéré cinq fonctions inédites pour l’application Appareil photo. Encore désactivées dans les versions de test, elles pourraient accompagner les nouveaux modèles dès leur lancement ou être activées plus tard par une mise à jour. Leur présence dans le code ne permet toutefois pas de confirmer avec certitude leur arrivée sur les iPhone 18 Pro et Pro Max.
iPhone 18 Pro : des outils de précision pour mieux maîtriser la prise de vue
Trois des cinq fonctions repérées dans le code d’iOS 27 concernent directement le contrôle de la prise de vue. La première permettrait d’afficher un histogramme ou une forme d’onde par-dessus la visée, cela afin de mieux évaluer la répartition des zones sombres et lumineuses dans l’image.
Apple préparerait aussi deux outils destinés à faciliter la mise au point et le contrôle de l’exposition. Le focus peaking pourrait faire ressortir les contours des éléments nets à l’aide d’un liseré coloré. Une autre indication visuelle signalerait les zones surexposées, avec plusieurs modes d’affichage possibles, dont une couleur fixe ou pulsée, des bandes diagonales ou un damier.
La troisième fonction concerne la mise au point manuelle. Elle permettrait de régler et de verrouiller le focus plutôt que de s’en remettre uniquement à l’autofocus. Un système similaire avait fait son apparition dans iOS 26 sous la forme d’un curseur, avant d’être retiré dès la première bêta d’iOS 27. Le code permettant de verrouiller la mise au point est toutefois toujours présent, mais Apple l’a restreint aux appareils livrés avec iOS 27.
Un retardateur en série et une fonction liée à l’ouverture variable
Les deux autres fonctions concernent le retardateur et le traitement des images. La première permettrait de prendre plusieurs photos programmées à la suite. Après chaque cliché, le compte à rebours redémarrerait immédiatement, sans attendre que la photo précédente soit entièrement enregistrée.
La dernière nouveauté repérée dans le code concerne la correction des images en fonction de l’ouverture. iOS 27 pourrait adapter la correction appliquée aux images en fonction de l’ouverture choisie, en s’appuyant sur quatre points de référence au maximum pour assurer une transition progressive entre les différents réglages. Cette fonction pourrait être liée à l’arrivée d’un futur iPhone équipé d’une ouverture variable, une caractéristique justement attendue sur l’appareil photo principal de l’iPhone 18 Pro, que l’on a d'ailleurs pu déjà apercevoir dans une vidéo en fuite publiée hier.
Notez qu'aucune de ces cinq fonctions n’est accessible dans les versions bêta actuelles. Rien ne garantit donc qu’elles seront toutes présentes dans la version finale d’iOS 27.