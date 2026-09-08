Trois des cinq fonctions repérées dans le code d’iOS 27 concernent directement le contrôle de la prise de vue. La première permettrait d’afficher un histogramme ou une forme d’onde par-dessus la visée, cela afin de mieux évaluer la répartition des zones sombres et lumineuses dans l’image.

Apple préparerait aussi deux outils destinés à faciliter la mise au point et le contrôle de l’exposition. Le focus peaking pourrait faire ressortir les contours des éléments nets à l’aide d’un liseré coloré. Une autre indication visuelle signalerait les zones surexposées, avec plusieurs modes d’affichage possibles, dont une couleur fixe ou pulsée, des bandes diagonales ou un damier.

La troisième fonction concerne la mise au point manuelle. Elle permettrait de régler et de verrouiller le focus plutôt que de s’en remettre uniquement à l’autofocus. Un système similaire avait fait son apparition dans iOS 26 sous la forme d’un curseur, avant d’être retiré dès la première bêta d’iOS 27. Le code permettant de verrouiller la mise au point est toutefois toujours présent, mais Apple l’a restreint aux appareils livrés avec iOS 27.