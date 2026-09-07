Amoureux d'Apple, et pressé de découvrir les tous nouveaux smartphones de la marque ? Alors, vous allez adorer cette nouvelle vidéo en fuite, communiquée sur la plateforme sud-coréenne Naver Blog par un leaker avec un historique de qualité.

Comme on peut le voir, ce sont l'iPhone 18 Pro (dans sa version bleue) et l'iPhone 18 Pro Max qui sont dévoilés dans cette vidéo. Pour ce qui est de la version la plus puissante, c'est la fameuse nouvelle couleur Dark Cherry qui est au programme - un rouge sombre qui devrait aisément trouver son public.