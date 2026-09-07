Dans quelques jours on découvrira les nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Mais aujourd'hui, on peut déjà les voir dans la réalité grâce à une vidéo en fuite !
Ce mercredi 9 septembre, c'est la keynote de rentrée d'Apple, l'événement durant lequel, traditionnellement, la marque à la pomme croquée présente ses nouveaux smartphones. Mais cette année 2026 est particulière, car si l'on devrait enfin voir arriver le premier téléphone pliable iPhone Ultra, du côté des appareils traditionnels, il n'y aura pour le moment que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max à découvrir. Et avant ce lancement, on peut déjà y jeter un oeil en vidéo !
Le fameux coloris Dark Cherry confirmé dans cette fuite
Amoureux d'Apple, et pressé de découvrir les tous nouveaux smartphones de la marque ? Alors, vous allez adorer cette nouvelle vidéo en fuite, communiquée sur la plateforme sud-coréenne Naver Blog par un leaker avec un historique de qualité.
Comme on peut le voir, ce sont l'iPhone 18 Pro (dans sa version bleue) et l'iPhone 18 Pro Max qui sont dévoilés dans cette vidéo. Pour ce qui est de la version la plus puissante, c'est la fameuse nouvelle couleur Dark Cherry qui est au programme - un rouge sombre qui devrait aisément trouver son public.
Peu de changement au niveau du design
Si esthétiqquement, le rendu est agréable - tout comme comme le nouveau bleu de l'iPhone 18 Pro - il est à craindre que l'on ait devant les yeux la principale différence avec les iPhone 17 Pro, au niveau du design. Si l'on veut du nouveau, il vaut ainsi mieux regarder du côté des fiches techniques.
En effet, les dernières rumeurs indiquent qu'Apple voudrait appliquer une plus grande différence au niveau des capacités des batteries de la version des Pro et Pro Max, pour la nouvelle gamme iPhone 18. L'iPhone 18 Pro intégrerait une batterie de 4 288 mAh, alors que l'iPhone 18 Pro Max aurait lui droit à une batterie monstrueuse de 5 567 mAh.
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