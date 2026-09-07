Si cette feuille de route se confirme, Apple ferait cohabiter plusieurs générations de Mac au cours des prochains mois. À l’automne 2026, le catalogue réunirait le MacBook Neo équipé de la puce A18 Pro, les MacBook Air 13 et 15 pouces avec M5, ainsi que plusieurs MacBook Pro miniLED : un modèle 14 pouces avec M6 et des versions 14 et 16 pouces dotées des puces M5 Pro et M5 Max. Le MacBook Ultra occuperait ainsi le haut de la gamme, avec des versions 14 et 16 pouces équipées des puces M5 Pro et M5 Max.

Au printemps 2027, la firme désormais dirigée par John Ternus lancerait un MacBook Pro OLED de 14 pouces équipé de la puce M7, tandis que le MacBook Air passerait au M6 et le MacBook Neo à l’A19 Pro. Le MacBook Ultra continuerait, lui, d’occuper une place à part dans le catalogue.

Le MacBook Pro miniLED pourrait conserver un prix de départ situé autour de 2 499 dollars, alors que le MacBook Ultra commencerait plus haut, possiblement à 2 999 dollars. Un tarif qui pourrait même être optimiste au regard des précédents bruits de couloir, notamment concernant les éléments susceptibles de faire grimper la facture du futur portable.

Cette organisation permettrait surtout à Apple de conserver un MacBook Pro moins cher, tandis que le modèle OLED serait vendu à un tarif supérieur. Le constructeur pourrait ainsi maintenir les deux versions pendant un certain temps, avant de retirer progressivement les MacBook Pro miniLED du catalogue.