Le prochain MacBook Pro ne se contentera pas de changer d’écran : Apple pourrait aussi revoir complètement sa stratégie tarifaire. Une nouvelle révélation autour des modèles miniLED laisse entrevoir un MacBook Ultra réservé au très haut de gamme… et particulièrement cher.
Le prochain MacBook Pro devrait bénéficier d’une refonte en profondeur. Apple préparerait notamment l’arrivée, pour la première fois sur un Mac, d’un écran OLED tactile, ainsi qu’un châssis plus fin et la Dynamic Island.
Depuis plusieurs mois, le nom de MacBook Ultra circule pour désigner cette nouvelle génération, sans que l’on sache vraiment quelle place Apple compte lui réserver face au MacBook Pro. Un nouveau rapport d’Omdia apporte toutefois un élément de réponse : les modèles équipés d’un écran miniLED pourraient continuer leur carrière aux côtés des machines OLED, ce qui pourrait aussi avoir des conséquences directes sur le prix du futur modèle.
MacBook Pro et Ultra : deux gammes appelées à coexister
Selon Omdia, le géant de Cupertino continuerait de faire produire ses dalles miniLED jusqu’en 2028. Cette information suggère que les MacBook Pro actuels ne disparaîtraient pas immédiatement avec l’arrivée de la nouvelle génération OLED. Apple pourrait donc conserver plusieurs modèles au catalogue, avec d’un côté les MacBook Pro équipés d’une dalle miniLED et, de l’autre, les machines OLED regroupées sous l’appellation MacBook Ultra.
Cette hypothèse permet aussi de mieux comprendre les précédentes informations de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg indiquait que certains changements de design prévus pour le futur Ultra pourraient également être adoptés par le MacBook Pro équipé de la puce M7. La différence entre les deux gammes ne reposerait donc pas uniquement sur l’apparence, mais notamment sur la technologie d’affichage : miniLED pour le Pro et OLED pour l’Ultra.
Une telle (ré)organisation donnerait surtout à l'entreprise californienne la possibilité de conserver une offre MacBook Pro moins chère, tout en plaçant le nouveau modèle OLED à un niveau tarifaire supérieur.
MacBook Ultra : un prix qui pourrait dépasser les 2 999 dollars
Si cette feuille de route se confirme, Apple ferait cohabiter plusieurs générations de Mac au cours des prochains mois. À l’automne 2026, le catalogue réunirait le MacBook Neo équipé de la puce A18 Pro, les MacBook Air 13 et 15 pouces avec M5, ainsi que plusieurs MacBook Pro miniLED : un modèle 14 pouces avec M6 et des versions 14 et 16 pouces dotées des puces M5 Pro et M5 Max. Le MacBook Ultra occuperait ainsi le haut de la gamme, avec des versions 14 et 16 pouces équipées des puces M5 Pro et M5 Max.
Au printemps 2027, la firme désormais dirigée par John Ternus lancerait un MacBook Pro OLED de 14 pouces équipé de la puce M7, tandis que le MacBook Air passerait au M6 et le MacBook Neo à l’A19 Pro. Le MacBook Ultra continuerait, lui, d’occuper une place à part dans le catalogue.
Le MacBook Pro miniLED pourrait conserver un prix de départ situé autour de 2 499 dollars, alors que le MacBook Ultra commencerait plus haut, possiblement à 2 999 dollars. Un tarif qui pourrait même être optimiste au regard des précédents bruits de couloir, notamment concernant les éléments susceptibles de faire grimper la facture du futur portable.
Cette organisation permettrait surtout à Apple de conserver un MacBook Pro moins cher, tandis que le modèle OLED serait vendu à un tarif supérieur. Le constructeur pourrait ainsi maintenir les deux versions pendant un certain temps, avant de retirer progressivement les MacBook Pro miniLED du catalogue.
Les premières réponses pourraient arriver le 9 septembre
Il faudra toutefois attendre les annonces officielles pour savoir quelle partie de cette feuille de route se concrétisera. La marque à la pomme nous a d'ailleurs déjà donné rendez-vous le 9 septembre, soit mercredi prochain à partir de 19 heures en France, pour sa traditionnelle keynote de rentrée. L'événement permettra notamment de découvrir les iPhone 18 Pro et Pro Max, qui ont déjà fuité en vidéo, ainsi que le tout premier (et tant attendu) iPhone pliant.
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