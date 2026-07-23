Début 2027, Apple prévoirait une mise à jour du MacBook Air, ainsi qu’un MacBook Pro d’entrée de gamme repensé autour de la puce M7. Un nouveau MacBook Neo serait également en préparation, testé actuellement avec une puce A19 Pro, Apple prévoyant par ailleurs de rafraîchir périodiquement ce modèle avec de nouveaux coloris.

Du côté des machines de bureau, un Mac mini équipé des puces M5 Pro et M6 de base serait en cours de test, aux côtés de nouveaux Mac Studio avec puces M5 Max et M5 Ultra. Bloomberg précise toutefois que le calendrier exact de ces derniers modèles, tout comme leurs configurations de mémoire, dépendra directement de l’état des approvisionnements en puces mémoire.

Plus loin dans le temps, un MacBook Air doté d’un écran OLED serait envisagé au plus tôt pour 2028, suivi d'un iMac bénéficiant de la même technologie d’affichage. De quoi dessiner, au fil des prochaines années, une transition progressive de l’ensemble de la gamme Mac vers l’OLED, longtemps réservé aux iPhone et désormais promis à s’étendre bien au-delà du seul MacBook Pro haut de gamme.