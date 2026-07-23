Un nouveau rapport dévoile le calendrier détaillé de la gamme Mac pour les prochaines années. MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio : presque toute la famille s’apprête à être renouvelée, avec l’OLED en ligne de mire pour 2028.
Apple prépare une vague de renouvellement particulièrement dense pour ses ordinateurs, révèle un nouvel article de Bloomberg. Du modèle d’entrée de gamme aux stations de travail les plus puissantes, presque aucune ligne de produits n’échappe à cette feuille de route. Certains changements sont attendus dès cette fin d’année, d’autres se profilent à plus long terme, avec une technologie d’affichage inédite promise pour la fin de la décennie.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
D’ici la fin de l’année : MacBook Pro, iMac et écrans OLED tactiles
Avant la fin 2026, Apple viserait le lancement d’un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme animé par la puce M6, accompagné d’iMac renouvelés. La nouveauté la plus marquante concerne toutefois le haut de gamme : une ligne de MacBook 14 et 16 pouces à écran tactile OLED, propulsée par les puces M5 Pro et M5 Max, serait sur les rails pour une sortie entre la fin de cette année et le début de la suivante. Ces machines seraient actuellement testées sous macOS 27.1, dont la sortie est attendue fin octobre.
Ce calendrier serré confirme les développements déjà entrevus ces dernières semaines autour de la refonte du MacBook Pro haut de gamme, désormais officiellement rattachée à un précédent article détaillant l’ensemble de la stratégie Mac d’Apple pour les mois à venir.
En 2027 et au-delà : MacBook Air, Neo, mini et Studio dans les tuyaux
Début 2027, Apple prévoirait une mise à jour du MacBook Air, ainsi qu’un MacBook Pro d’entrée de gamme repensé autour de la puce M7. Un nouveau MacBook Neo serait également en préparation, testé actuellement avec une puce A19 Pro, Apple prévoyant par ailleurs de rafraîchir périodiquement ce modèle avec de nouveaux coloris.
Du côté des machines de bureau, un Mac mini équipé des puces M5 Pro et M6 de base serait en cours de test, aux côtés de nouveaux Mac Studio avec puces M5 Max et M5 Ultra. Bloomberg précise toutefois que le calendrier exact de ces derniers modèles, tout comme leurs configurations de mémoire, dépendra directement de l’état des approvisionnements en puces mémoire.
Plus loin dans le temps, un MacBook Air doté d’un écran OLED serait envisagé au plus tôt pour 2028, suivi d'un iMac bénéficiant de la même technologie d’affichage. De quoi dessiner, au fil des prochaines années, une transition progressive de l’ensemble de la gamme Mac vers l’OLED, longtemps réservé aux iPhone et désormais promis à s’étendre bien au-delà du seul MacBook Pro haut de gamme.