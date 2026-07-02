Dans le détail, ce modèle M6 à écran OLED tactile disposerait d'un nouveau châssis et se contenterait d'un format 14 pouces. Il se positionne par conséquent comme le remplaçant attitré du modèle M5 « classique » lancé en octobre 2025 par Apple, là aussi en 14 pouces seulement.

Viendrait ensuite, sur les premiers mois de 2027, le MacBook Pro M7 pour prendre la relève des MacBook Pro M5 Pro / M5 Max lancés en mars 2026.

Si les informations de Bloomberg se confirment, la future puce M7 serait donc proposée à la place des puces M6 Pro / M6 Max que l'on s'attendait initialement à trouver début 2027.

À noter d'ailleurs que l'absence de déclinaisons Pro / Max sur une puce de série « M » serait une première pour Apple, qui nous a habitués à ces moutures depuis 2021 et l'arrivée des références M1 Pro / M1 Max.