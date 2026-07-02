Le MacBook Pro M6 à écran OLED tactile, attendu en fin d'année 2026, ne serait qu'une première étape pour Apple. Selon Bloomberg, la firme travaillerait parallèlement à la commercialisation d'un autre modèle profitant lui aussi d'un nouveau design, mais équipé cette fois d'une puce M7.
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Une puce M7 à la place des M6 Pro / M6 Max ?
Dans le détail, ce modèle M6 à écran OLED tactile disposerait d'un nouveau châssis et se contenterait d'un format 14 pouces. Il se positionne par conséquent comme le remplaçant attitré du modèle M5 « classique » lancé en octobre 2025 par Apple, là aussi en 14 pouces seulement.
Viendrait ensuite, sur les premiers mois de 2027, le MacBook Pro M7 pour prendre la relève des MacBook Pro M5 Pro / M5 Max lancés en mars 2026.
Si les informations de Bloomberg se confirment, la future puce M7 serait donc proposée à la place des puces M6 Pro / M6 Max que l'on s'attendait initialement à trouver début 2027.
À noter d'ailleurs que l'absence de déclinaisons Pro / Max sur une puce de série « M » serait une première pour Apple, qui nous a habitués à ces moutures depuis 2021 et l'arrivée des références M1 Pro / M1 Max.
Un MacBook Pro 2027 taillé pour l'IA
Ce changement de paradigme (qui n'est évidemment pas encore officiel, mais que l'on peut raisonnablement prendre au sérieux) impliquerait sûrement une durée de vie réduite pour l'Apple M6. Apple viserait en effet une transition rapide entre les générations M6 et M7 pour renforcer ses positions sur le calcul local de l'IA. Un domaine pour lequel la puce M7 serait justement optimisée.
Quant au design du futur MacBook Pro M7, Bloomberg s'attend à ce qu'il soit « dans la lignée » de celui du MacBook Pro M6. Comprenez que l'appareil s'appuierait lui aussi sur un nouveau châssis, nettement affiné par rapport à celui des MacBook Pro actuels. Ce modèle embarquerait aussi, selon toute logique, un écran OLED, potentiellement tactile.
On ignore en revanche la date de commercialisation précise de ces nouveaux MacBook haut de gamme. Si la fin de l'année 2026 et le premier semestre 2027 sont respectivement évoqués, les calendriers de lancement d'Apple sont des plus incertains en raison de la pénurie persistante de puces mémoire à laquelle la firme est, elle aussi, confrontée.