Sans surprise, les analystes sont sur le qui-vive. IDC table ainsi une croissance annuelle d’environ 12 % du marché des pliables, avec une part de marché de 40 % pour Apple d’ici à 2027. De son côté, UBS anticipe au moins 10 millions d’unités pliables vendues la première année, soit un volume comparable à celui de Samsung sur les douze derniers mois, mais qui reste marginal face aux quelque 250 millions d’iPhone écoulés chaque année.