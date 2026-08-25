Apple a-t-il bien fait de prendre les devants, et de déjà mettre à l'essai les composants mémoires de CXMT ? Ça pourrait bien être le cas, si l'on en croit le compte Weibo Mobile Chip Expert, dont le média Wccftech se fait l'écho.

Ce dernier indique ainsi que Donald Trump aurait pris la décision d'autoriser Apple à acquérir des composants mémoires de CXMT pour produire ses iPhone (au moins dans le cas des appareils vendus en Chine).