Apple veut acheter de la RAM du côté des étoiles montantes chinoises du secteur, YMTC et CXMT. Et Donald Trump pourrait bien lui offrir ce cadeau.
Il n'y a plus assez de RAM pour tout le monde depuis déjà un certain temps, les capacités de Samsung, SK Hynix et Micro étant déjà pleinement occupées. Alors, pour trouver des composants mémoires additionnels, des géants comme Apple veulent se tourner vers les nouvelles offres chinoises représentées par CXMT et YMTC. Des fournisseurs qui font polémique évidemment aux États-Unis, puisque travaillant chez le grand rival géostratégique qu'est Pékin. Pourtant Donald Trump pourrait bien au final donner son feu vert !
Donald Trump serait enclin à autoriser Apple à acheter des composants mémoire CXMT et YMTC pour ses iPhone
Apple a-t-il bien fait de prendre les devants, et de déjà mettre à l'essai les composants mémoires de CXMT ? Ça pourrait bien être le cas, si l'on en croit le compte Weibo Mobile Chip Expert, dont le média Wccftech se fait l'écho.
Ce dernier indique ainsi que Donald Trump aurait pris la décision d'autoriser Apple à acquérir des composants mémoires de CXMT pour produire ses iPhone (au moins dans le cas des appareils vendus en Chine).
Le Congrès plutôt opposé à ce genre d'autorisation
Cette décision devrait être communiquée officiellement au mois de septembre prochain, à l'occasion de la rencontre au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, ce dernier étant invité le 24 septembre prochain à la Maison-Blanche. On ne sait pas encore sous quelle forme le chef de l'exécutif américain présentera cette annonce.
On peut tout de même noter ici que, du côté des législateurs américains du Congrès, on est plutôt contre ce genre d'ouverture. Certaines figures ont ainsi déjà fait connaître leur opposition, arguant d'un éventuel problème de sécurité nationale. Ce ne serait pourtant pas la première fois que Donald Trump irait à l'encontre de ce genre d'avis, le président des États-Unis ayant déjà dans le passé autorisé l'exportation des puissants GPU H200 de NVIDIA vers la Chine.
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