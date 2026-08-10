Mais pour ce faire, il faudra aussi qu'Apple puisse obtenir la bénédiction de la Maison Blanche, tant la situation est compliquée à cette heure pour les sociétés américaines quant au fait de pouvoir commercer avec CXMT.

À cette heure, il est ainsi impossible à Apple (ou tout autre entreprises de la tech américaines) de transmettre des spécifications et des détails techniques afin d'obtenir la production de composants mémoires sur mesure – une pratique pourtant habituelle dans le secteur. Apple doit se contenter d'acheter les composants déjà produits par CXMT et présents dans son catalogue. Et même ainsi, Apple n'est pas à l'abri d'un contrecoup politique, des législateurs à Washington craignant que des liens avec CXMT puissent aider la société à acquérir du savoir-faire américain, eavant que celle-ci ne finisse par faire de l'ombre au géant local, Micron.

Reste que, à cette heure, CXMT a un carnet de commande déjà bien plein, ce qui laisse peu de place à la signature de nouveaux clients – à qui par ailleurs, elle proposera des prix similaires à ce que Samsung, Micron ou SK Hynix pratiquent. Que va donc pouvoir obtenir Apple dans ce contexte ?