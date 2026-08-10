Le géant chinois des composants mémoires apparaît de plus en plus comme un dernier recours dans cette période de pénurie de RAM. Et Apple commence à tester cette nouvelle possibilité.
Le fabricant de RAM qui a le plus gagné dans la situation actuelle de pénurie a un nom qui commence à être connu : CXMT. L'entreprise chinoise a en effet enregistré durant le deuxième trimestre 2026 une croissance de ses revenues exceptionnelle, la plus importante de son secteur pourtant en plein boom. Il faut dire que partout chez les géants de la tech, on commence à considérer cet acteur comme une option, jusqu'à chez Apple. Et la firme de Cupertino avance dorénavant vite sur cette idée.
Apple teste les produits CXMT sur ses appareils
On savait qu'Apple avait dorénavant l'idée de solliciter CXMT pour combler une partie de ses besoins en composants mémoires. Et d'après le Wall Street Journal, la firme de Cupertino ne fait plus seulement que penser à cette idée, elle commence à la matérialiser.
Plusieurs sources du journal américain ont en effet indiqué qu'Apple avait mis à l'essai des composants mémoires produits par CXMT sur différentes lignes de produits de la société, comme les iPhone et les MacBook. Des discussions ont aussi eu lieu avec CXMT pour intégrer ces composants dans des produits Apple qui sont vendus sur le marché chinois.
Les règles américaines empêchent Apple de commander des puces sur mesure à CXMT
Mais pour ce faire, il faudra aussi qu'Apple puisse obtenir la bénédiction de la Maison Blanche, tant la situation est compliquée à cette heure pour les sociétés américaines quant au fait de pouvoir commercer avec CXMT.
À cette heure, il est ainsi impossible à Apple (ou tout autre entreprises de la tech américaines) de transmettre des spécifications et des détails techniques afin d'obtenir la production de composants mémoires sur mesure – une pratique pourtant habituelle dans le secteur. Apple doit se contenter d'acheter les composants déjà produits par CXMT et présents dans son catalogue. Et même ainsi, Apple n'est pas à l'abri d'un contrecoup politique, des législateurs à Washington craignant que des liens avec CXMT puissent aider la société à acquérir du savoir-faire américain, eavant que celle-ci ne finisse par faire de l'ombre au géant local, Micron.
Reste que, à cette heure, CXMT a un carnet de commande déjà bien plein, ce qui laisse peu de place à la signature de nouveaux clients – à qui par ailleurs, elle proposera des prix similaires à ce que Samsung, Micron ou SK Hynix pratiquent. Que va donc pouvoir obtenir Apple dans ce contexte ?
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