La société chinoise CXMT est à l'heure actuelle inarrêtable. La preuve avec ses résultats fous lors du deuxième trimestre 2026 !
Avec la pénurie de RAM actuelle, on a pu être témoin de l'émergence de CXMT, qui a pu apporter de nouvelles capacités de production au marché mondial. Résultat, l'entreprise a vu sa taille croître de manière exceptionnelle, avec une entrée en Bourse totalement folle - suivie plus récemment par de grands projets de création de nouvelles usines. Et les résultats sont clairement au rendez-vous !
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Le chiffre d'affaires de CXMT augmente de 716% lors du deuxième trimestre 2026
CXMT est clairement la grande entreprise chinoise du moment. Alors que tout le monde cherche des composants mémoires là où il le peut, le fabricant CXMT est apparu comme une bouée de sauvetage pour nombre de géants de la tech. On n'est donc pas étonné de voir son activité exploser dernièrement.
La société basée à Hefei a ainsi vu son chiffre d'affaires croître de +716% durant le second trimestre 2026. Et derrière CXMT, preuve d'un marché particulièrement fertile, un autre acteur commence à pointer son nez, à savoir l'entreprise taïwanaise Nanya Technology, spécialiste de la DRAM, dont les revenus ont augmenté de +690% sur la même période.
CXMT avance très vite pour devenir le quatrième géant de la RAM
Avec une telle croissance, qui est tout simplement la plus importante du secteur aujourd'hui, CXMT avance vite pour bousculer le triumvirat bien installé du monde de la RAM, constitué par Samsung, SK Hynix et Micron. En effet, avec ses ventes, CXMT représente dorénavant une part de marché de 7%.
Du côté des entreprises bien installées, c'est Samsung qui s'est taillé la part du lion dans les derniers mois, avec une part de marché de 39% lors du deuxième trimestre 2026. SK Hynix se retrouve loin derrière, sa part de marché passant à 26% (contre 39% à la même période l'an dernier), Micron fermant la marche avec une part de 25%. Les sources industriels estiment que CXMT pourrait atteindre une part de marché de l'ordre de 17% d'ici la fin 2028.