CXMT est clairement la grande entreprise chinoise du moment. Alors que tout le monde cherche des composants mémoires là où il le peut, le fabricant CXMT est apparu comme une bouée de sauvetage pour nombre de géants de la tech. On n'est donc pas étonné de voir son activité exploser dernièrement.

La société basée à Hefei a ainsi vu son chiffre d'affaires croître de +716% durant le second trimestre 2026. Et derrière CXMT, preuve d'un marché particulièrement fertile, un autre acteur commence à pointer son nez, à savoir l'entreprise taïwanaise Nanya Technology, spécialiste de la DRAM, dont les revenus ont augmenté de +690% sur la même période.