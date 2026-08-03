La société CXMT s'impose comme le nouvel acteur fort de la RAM. Ce qui devrait se matérialiser avec la construction d'une nouvelle usine.
Il n'y a aujourd'hui pas assez de capacités de production de RAM dans le monde pour la demande, ce qui a favorisé l'émergence de nouvelles sociétés, surtout du côté de la Chine. Parmi elles, le grand gagnant à ce jour est très clairement ChangXin Memory Technologies (CXMT), dont l'entrée en Bourse a été mémorable. Et un nouveau projet aujourd'hui illustre à nouveau cette ascension folle.
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Vers la construction d'une seconde usine de CXMT à Pékin
CXMT veut augmenter le plus vite possible ses capacités de production. Ainsi, selon une information obtenue par Reuters, CXMT a pour projet de se doter d'une seconde usine au niveau de la capitale chinoise, Pékin. Ce projet s'inscrit dans un accroissement plus large des capacités de CXMT, qui va aussi construire des usines à Hefei et Shanghai.
Le groupe chinois devrait assembler son nouveau site à Yizhuang, à 20 kilomètres du centre-ville de Pékin. La société compte déjà un premier site à Pékin, spécialisé dans la production de DRAM.
CXMT devrait bénéficier de milliards d'euros d'argent public
Et pour ce projet, CXMT devrait pouvoir bénéficier du soutien financier des autorités locales. On ne sait pas exactement quelle sera la dimension du site ni celle de ses capacités, mais pour ce qui est des subsides publics, Reuters nous donne une première indication intéressante.
Les sources du média anglophone expliquent ainsi que CXMT espère pouvoir obtenir au moins 60 milliards de yuans (7,71 milliards d'euros) d'aides de la part de l'entité locale en charge du développement économique. Des entreprises publiques chinoises de la tech ont aussi de leur côté montré un intérêt à participer au financement de ce projet.
Toujours selon Reuters, les discussions en sont encore à un stade initial, et les proportions du financement pourront changer à l'avenir. CXMT a déjà pu bénéficier dans le passé de subsides publics venant de Shanghai et de Pékin.