Et pour ce projet, CXMT devrait pouvoir bénéficier du soutien financier des autorités locales. On ne sait pas exactement quelle sera la dimension du site ni celle de ses capacités, mais pour ce qui est des subsides publics, Reuters nous donne une première indication intéressante.

Les sources du média anglophone expliquent ainsi que CXMT espère pouvoir obtenir au moins 60 milliards de yuans (7,71 milliards d'euros) d'aides de la part de l'entité locale en charge du développement économique. Des entreprises publiques chinoises de la tech ont aussi de leur côté montré un intérêt à participer au financement de ce projet.

Toujours selon Reuters, les discussions en sont encore à un stade initial, et les proportions du financement pourront changer à l'avenir. CXMT a déjà pu bénéficier dans le passé de subsides publics venant de Shanghai et de Pékin.