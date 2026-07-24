Les entreprises chinoises de semi-conducteurs YMTC et CXMT pourront-elles donner de l'air au marché de la RAM, où les prix aujourd'hui sont démentiels ? Ce n'est pas ce qui arrive pour le moment, selon une information qui nous est rapportée par Reuters.

En effet, selon six personnes différentes interrogées par le média anglophone, CXMT a ces dernières semaines fait payer ses clients plus cher que Samsung « pour des modules de mémoire serveur DDR5 de 64 gigaoctets comparables ». Reuters précise que Samsung fait payer pour ce module environ 1 240 dollars l'unité. On ne connaît pas exactement les prix pratiqués par CXMT.