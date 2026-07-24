Le nouvel espoir du secteur de la RAM, CXMT, pourrait ne pas être la solution miracle. La preuve avec les prix que l'entreprise pratique actuellement.
L'intelligence artificielle et son développement demandent des ressources immenses, au point de les aspirer - comme dans le cas bien connu aujourd'hui de la pénurie de RAM. Depuis plus d'un an en effet, les prix explosent, la production étant contrainte du côté des trois géants (Samsung, SK Hynix et Micron), ce qui ne laissait rien augurer de bon…. jusqu'à la montée en puissance d'acteurs chinois, comme CXMT. Mais l'espoir pourrait être mal placé !
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CXMT fait payer plus cher que Samsung sa RAM DDR5
Les entreprises chinoises de semi-conducteurs YMTC et CXMT pourront-elles donner de l'air au marché de la RAM, où les prix aujourd'hui sont démentiels ? Ce n'est pas ce qui arrive pour le moment, selon une information qui nous est rapportée par Reuters.
En effet, selon six personnes différentes interrogées par le média anglophone, CXMT a ces dernières semaines fait payer ses clients plus cher que Samsung « pour des modules de mémoire serveur DDR5 de 64 gigaoctets comparables ». Reuters précise que Samsung fait payer pour ce module environ 1 240 dollars l'unité. On ne connaît pas exactement les prix pratiqués par CXMT.
Le gouvernement chinois va-t-il intervenir ?
Des sources de Reuters nous apprennent aussi que des entreprises de la tech chinoises se sont plaintes auprès du ministère chinois de l'Industrie pour les prix à la hausse de YMTC et CXMT. D'après eux, cette inflation aurait entraîné le retard dans le lancement de produits.
On peut se demander maintenant si Pékin ne va pas intervenir, ne serait-ce qu'au niveau de son marché local. Le gouvernement a en effet interdit les entreprises publiques d'acquérir des composants mémoires auprès de fournisseurs étrangers, créant de facto un marché captif pour YMTC et CXMT. Il pourrait ainsi faire en sorte, dans une sorte de mouvement de compensation, de leur demander d'éviter de trop alourdir la facture pour les sociétés chinoises. Pour rappel, CXMT est le fournisseur des plus grands noms en Chine, comme Tencent et ByteDance.