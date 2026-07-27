Theodore Shou tempère cependant l’optimisme :

Nous approchons probablement d’un pic à court terme en termes de sentiment autour du cycle des mémoires.

Selon lui, les investisseurs commencent déjà à vendre des actions dans le sillage de l’entrée, particulièrement en Chine.

Ces activités sont durables, mais les marges et la rentabilité exceptionnelles observées aujourd’hui ne le sont pas et devront se normaliser avec le temps.

Selon lui, si le cours de l’action n’a pas nécessairement atteint son sommet, le marché se situe actuellement au pic d’un déséquilibre entre offre et demande.