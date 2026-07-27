L'entrée en bourse de l'année en Chine est signée CXMT. Le constructeur de puces de mémoire s'envole avec des chiffres à faire frémir les investisseurs.
Les actions du fabricant de puces Changxin Technology Group (CXMT) ont bondi de près de 466 % lors de leur première journée de cotation sur le STAR Market, la plateforme technologique de la Bourse de Shanghai, lundi. Cette performance propulse l’entreprise au rang de société chinoise la plus valorisée en Bourse, devant la banque ICBC.
CXMT, basée à Hefei, avait levé 57,92 milliards de yuans (environ 8,6 milliards de dollars) lors de son entrée en Bourse, avec un prix de placement fixé à 8,66 yuans par action. Il s’agit de la plus importante levée de fonds en Asie depuis le début de l’année. À la clôture, l’action s’échangeait à 49 yuans, portant la capitalisation boursière de l’entreprise à environ 3,3 milliards de yuans, contre 2,6 milliards pour ICBC.
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Un contexte très favorable
L’introduction en Bourse de CXMT intervient dans un contexte de forte attention médiatique, après des informations selon lesquelles Apple aurait commencé à tester ses mémoires DRAM pour des appareils vendus en Chine. Au premier trimestre, l’entreprise a enregistré un bénéfice opérationnel de 35,43 milliards de yuans, contre une perte de 2,83 milliards un an plus tôt, portée par la demande croissante en puissance de calcul et l’allocation de capacités par les grands fabricants.
Theodore Shou, PDG de Yiyi Capital, a commenté cette performance sur CNBC :
Une hausse de 470 % le premier jour n’est pas exceptionnelle en soi. Ce qui est remarquable ici, c’est qu’une entreprise de cette taille réalise une telle performance. Historiquement, de telles hausses concernaient surtout des petites capitalisations.
Il attribue ce succès à la faible part d’actions disponibles à la négociation dès le premier jour, combinée à un engouement du marché accumulé depuis plusieurs mois.
Un enjeu stratégique pour la Chine
Dans une note publiée vendredi, Morningstar souligne que l’intelligence artificielle (IA) devient un sujet de sécurité nationale pour la Chine, ce qui devrait bénéficier à CXMT. Si les technologies du fabricant restent en retard face aux leaders que sont Samsung, SK Hynix et Micron, la demande des géants chinois du numérique et les politiques de Pékin en faveur de l’autonomie en semi-conducteurs pourraient booster l’adoption de ses puces.
Fondée en 2016 par Zhu Yiming, CXMT prévoit d’utiliser les fonds levés pour renforcer ses capacités de production, mais également ses projets de recherche et développement.
Un marché de la RAM toujours sous tension
Theodore Shou tempère cependant l’optimisme :
Nous approchons probablement d’un pic à court terme en termes de sentiment autour du cycle des mémoires.
Selon lui, les investisseurs commencent déjà à vendre des actions dans le sillage de l’entrée, particulièrement en Chine.
Ces activités sont durables, mais les marges et la rentabilité exceptionnelles observées aujourd’hui ne le sont pas et devront se normaliser avec le temps.
Selon lui, si le cours de l’action n’a pas nécessairement atteint son sommet, le marché se situe actuellement au pic d’un déséquilibre entre offre et demande.
CXMT devra désormais confirmer sa capacité à rivaliser avec les acteurs dominants du secteur, dans un environnement où la Chine mise sur son indépendance technologique.