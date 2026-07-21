Chine = les États-Unis ? C'est ce que l'on pense de plus en plus du côté de la tech, avec les perfomances exceptionnelles des derniers modèles IA comme Kimi K3. Et c'est un parallèle que l'on pourrait aussi de plus en plus faire avec les dernières réfléxions menées du côté de la seconde puissance économique mondiale.

En effet, selon le Financial Times, le ministère du Commerce chinois a mené des consultations avec les acteurs locaux majeurs de l'IA (notamment AliBaba, ByteDance ou Zhipu). Pékin souhaiterait limiter la possibilité de télécharger à l'étranger les données d'entraînement essentielles et les paramètres de ses modèles IA, tout en gardant ouvert l'accès à ces mêmes modèles et à leurs services.