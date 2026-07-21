La Chine cherche à se mettre elle aussi au contrôle de ses outils high-tech. Des contrôles qui s'appliqueraient dans les secteurs de l'IA et des puces.
Cela fait maintenant de nombreuses années que Pékin se plaint des contrôles très stricts imposés par Washington sur l'exportation de technologies de pointe en direction de la Chine. Jusqu'à récemment, l'empire du Milieu n'avait lui pris des mesures contraignantes que du côté des métaux rares. Mais en montant en puissance, le géant asiatique réfléchit lui aussi à contrôler plus fermement l'accès à ses meilleures technologies.
La Chine voudrait protéger ses meilleures IA tout en gardant l'accès ouvert
Chine = les États-Unis ? C'est ce que l'on pense de plus en plus du côté de la tech, avec les perfomances exceptionnelles des derniers modèles IA comme Kimi K3. Et c'est un parallèle que l'on pourrait aussi de plus en plus faire avec les dernières réfléxions menées du côté de la seconde puissance économique mondiale.
En effet, selon le Financial Times, le ministère du Commerce chinois a mené des consultations avec les acteurs locaux majeurs de l'IA (notamment AliBaba, ByteDance ou Zhipu). Pékin souhaiterait limiter la possibilité de télécharger à l'étranger les données d'entraînement essentielles et les paramètres de ses modèles IA, tout en gardant ouvert l'accès à ces mêmes modèles et à leurs services.
Le secteur des semi-conducteurs aussi concerné
Pékin cherche aussi à empêcher la possibilité que des acteurs étrangers puissent mettre la main sur ses start-ups les plus prometteuses. Sur ce point, on se souvient du rachat par Meta de l'agent autonome d'intelligence artificielle Manus AI, finalement bloqué par la Chine.
À noter que les restrictions à venir ne s'appliqueraient pas qu'au secteur de l'intelligence artificielle. La Chine pense aussi bloquer la possibilité que des fabricants de puces comme TSMC puissent produire des puces conçues par les géants locaux tels que Huawei, ByteDance ou AliBaba.
Pour le moment, on rappelle qu'il s'agit encore de discussions pour la grande majorité des mesures évoquées. Les géants de la tech sollicités par les officiels chinois ont par ailleurs fait remarquer que des mesures de contrôles pourraient ralentir le développement chinois dans l'intelligence artificielle.