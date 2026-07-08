Deux pistes concrètes sont étudiées. La première consisterait à faire du vol ou de la fuite de technologie IA une atteinte à la sécurité nationale, passible de sanctions bien plus lourdes qu’aujourd’hui. La seconde, elle, viserait à encadrer qui a le droit d’investir dans les start-up IA chinoises. Ici, le précédent Manus AI, dont le rachat par Meta a été bloqué par le gouvernement, joue clairement dans la balance.