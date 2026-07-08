Depuis quelques semaines, Pékin réunit en coulisses ses géants de l’intelligence artificielle (IA). Objectif : décider si la Chine doit, elle aussi, verrouiller l’accès à ses modèles les plus puissants. Et il s’agirait d’un changement clair de paradigme.
Il y a quelques semaines, Washington coupait l’accès à Fable et Mythos, les modèles les plus avancés d’Anthropic, à tout utilisateur non américain. Car l’administration Trump redoutait qu’ils soient détournés à des fins militaires ou de renseignement par des puissances rivales. Et si Fable a retrouvé son accès international suite à la mise en place de nouveaux garde-fous, Mythos, lui, reste réservé à une poignée d’organisations américaines jugées « de confiance ».
De quoi, visiblement, faire des émules en Empire du Milieu. Désormais, les autorités chinoises multiplient les échanges avec leurs propres champions de l’IA pour étudier une riposte similaire : le pays va traiter ses modèles les plus performants comme une ressource stratégique à protéger, révèle Reuters.
Plusieurs pistes étudiées
Ces discussions, organisées par le ministère du Commerce, ont réuni Alibaba, ByteDance, la maison mère de TikTok, ainsi que la start-up Z.ai. Et, fait notable, elles ont aussi bien porté sur les modèles fermés que les dispositifs open source, une spécialité chinoise qui porte ses fruits d’un point de vue commercial.
Deux pistes concrètes sont étudiées. La première consisterait à faire du vol ou de la fuite de technologie IA une atteinte à la sécurité nationale, passible de sanctions bien plus lourdes qu’aujourd’hui. La seconde, elle, viserait à encadrer qui a le droit d’investir dans les start-up IA chinoises. Ici, le précédent Manus AI, dont le rachat par Meta a été bloqué par le gouvernement, joue clairement dans la balance.
À noter que rien n’est encore tranché. Ni le calendrier, ni le périmètre exact de ces mesures ne sont fixés, et elles pourraient ne s’appliquer qu’aux futurs modèles. Toutefois, dès le mois de mai, des juristes chinois ont proposé un système à trois niveaux, de la simple déclaration pour les outils basiques jusqu’à l’interdiction pure et simple de diffusion pour les modèles les plus sensibles. Un indice probable.
- Exécution autonome des tâches
- Capacites multimodales avancées
- Intégration d'outils externes
Pourquoi maintenant ?
Le lancement de Mythos n’y est pas pour rien. Car la Chine craint que cet outil serve à exploiter des failles dans ses propres systèmes. Une peur relayée publiquement par les médias d’État et par Zhou Hongyi, fondateur du géant chinois de la cybersécurité 360, qui réclame ouvertement un équivalent national.
De même, les modèles locaux comme Qwen, Doubao et GLM-5.2 ont conquis le monde entier grâce à des prix imbattables et des performances qui talonnent celles des modèles américains. Et Pékin ne veut surtout pas voir cet avantage se dissiper, que ce soit par copie ou par fuite technologique.
Et si le pays décidait d'effectivement passer à l’action, il s’agirait d’une véritable piqûre de rappel pour l’Europe, qui accuse encore un sérieux retard dans l’IA par rapport à ses deux concurrents.