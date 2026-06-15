Selon Semafor, les restrictions à l’exportation imposées par Washington sur Mythos, le modèle d’IA le plus puissant d’Anthropic, auraient été motivées en partie par la crainte qu’un groupe lié à Pékin y ait eu accès. Une révélation qui soulève de sérieuses questions de sécurité nationale.
Mythos, le modèle phare d’Anthropic, est considéré par la société comme trop avancé et trop sensible pour être mis à disposition du grand public. Réservé à un cercle restreint d’organisations de confiance, il fait pourtant l’objet de préoccupations croissantes du côté de Washington. La Maison Blanche a récemment imposé des restrictions à l’exportation sur ce système, une décision dont les véritables motivations commencent seulement à filtrer. Si les soupçons d’accès chinois venaient à être confirmés, l’affaire dépasserait largement le cadre d’un simple incident de sécurité informatique.
Des soupçons d’accès chinois au cœur de la décision de Washington
D’après un rapport de Semafor, la décision de la Maison Blanche d’imposer des restrictions à l’exportation sur Mythos aurait été alimentée, au moins en partie, par des craintes qu’un groupe lié à la Chine ait eu accès au modèle. Si le gouvernement chinois avait effectivement mis la main sur Mythos 5 ou Fable 5, les implications en matière de sécurité nationale seraient considérables.L’une des menaces les plus concrètes serait le recours à la distillation, une technique par laquelle un modèle d’IA dit « étudiant » est entraîné à partir d’un système plus avancé pour en reproduire les comportements. Un procédé qui permettrait, en théorie, de répliquer les capacités d'un modèle de pointe sans en avoir développé soi-même la technologie.
La Maison Blanche n’a pas confirmé ces informations. Dans une publication sur X, David Sacks, conseiller de Donald Trump sur les questions d’IA, n'a pas évoqué la Chine, préférant mettre en avant des vulnérabilités de type jailbreak, c’est-à-dire des méthodes permettant de contourner les garde-fous du modèle. Anthropic a démenti ces accusations, et un porte-parole de la société a indiqué que la question chinoise n’avait pas été soulevée lors des discussions avec le gouvernement autour des restrictions à l’exportation.
Anthropic face à un deuxième incident de sécurité
Si l’accès chinois venait à être confirmé, ce ne serait pas la première fois que Mythos se retrouverait au cœur d’une faille embarrassante pour Anthropic. La société avait déjà dû faire face à une brèche de sécurité notable : un groupe Discord avait obtenu un accès non autorisé au modèle pendant deux semaines entières avant qu’Anthropic ne détecte l’intrusion et coupe la connexion.
Ces incidents successifs posent une question de fond : comment une technologie jugée trop dangereuse pour le public peut-elle se retrouver, à deux reprises, entre des mains non autorisées ? Pour Anthropic, la réponse à cette interrogation conditionne autant sa crédibilité que sa relation avec les autorités américaines.
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