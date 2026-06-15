D’après un rapport de Semafor, la décision de la Maison Blanche d’imposer des restrictions à l’exportation sur Mythos aurait été alimentée, au moins en partie, par des craintes qu’un groupe lié à la Chine ait eu accès au modèle. Si le gouvernement chinois avait effectivement mis la main sur Mythos 5 ou Fable 5, les implications en matière de sécurité nationale seraient considérables.L’une des menaces les plus concrètes serait le recours à la distillation, une technique par laquelle un modèle d’IA dit « étudiant » est entraîné à partir d’un système plus avancé pour en reproduire les comportements. Un procédé qui permettrait, en théorie, de répliquer les capacités d'un modèle de pointe sans en avoir développé soi-même la technologie.

La Maison Blanche n’a pas confirmé ces informations. Dans une publication sur X, David Sacks, conseiller de Donald Trump sur les questions d’IA, n'a pas évoqué la Chine, préférant mettre en avant des vulnérabilités de type jailbreak, c’est-à-dire des méthodes permettant de contourner les garde-fous du modèle. Anthropic a démenti ces accusations, et un porte-parole de la société a indiqué que la question chinoise n’avait pas été soulevée lors des discussions avec le gouvernement autour des restrictions à l’exportation.