Ce projet intervient dans un vide politique notable. David Sacks, le responsable IA de l’administration Trump, a quitté son poste en mars, laissant la cheffe de cabinet et le secrétaire au Trésor prendre les rênes de la politique IA. Un ancien conseiller senior de l'administration résume l’enjeu : trouver un « équilibre délicat » pour éviter la surréglementation et rester au niveau de la technologie. La Maison-Blanche, elle, qualifie officiellement ces informations de « spéculation », précisant que toute annonce viendrait de Trump en personne. Reste que le sujet est suffisamment sérieux pour que la question de la sécurité des modèles d’IA soit désormais traitée au plus haut niveau de l’exécutif américain.