Binbin

Anthropic a sorti son modèle trop tôt pour créer un momentum… avec pour objectif la montée de sa valorisation pour sa potentielle entrée en bourse futur.

Au final, il pourrait avoir perdu la confiance de leur plus gros client.

Il y a une fenêtre d’ouverture pour OpenAi incroyable.

L’injonction du gourvenement US devrait evidement nous faire refléchir a notres dépendance en terme d’IA…

Il apparait important d’avoir une IA national performante.