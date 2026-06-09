Pourquoi tant de précautions ? Les chiffres publiés sur Mythos Preview donnent le vertige : le modèle est capable de transformer un patch logiciel en exploit opérationnel en quelques heures, contre plusieurs semaines auparavant. Sur 21 vulnérabilités du noyau Windows testées, Mythos a provoqué un écran bleu dans 18 cas, le premier exploit généré en 31 minutes à peine. Ce n'est pas anodin, et les questions autour de Mythos ne datent pas d'hier. Ce que ça dit d'Anthropic : la startup assume désormais de publier un modèle dont elle documente elle-même les capacités offensives, en pariant sur ses propres garde-fous pour contenir le risque. Un pari audacieux, et pas entièrement sans risque.