Du côté d'Amazon, qui est pour rappel un des actionnaires d'Anthropic, on ne nie pas, sans non plus confirmer. Un porte-parole d'Amazon a ainsi indiqué qu'il n'était « pas rare que les gouvernements sollicitent nos conseils sur d'éventuels risques pour la sécurité. » Mais évidemment, Amazon ne « divulgue pas les détails de ces discussions ».

Reuters et The Information confirment eux de leur côté l'angle du Wall Street Journal, ces derniers affirmant qu'Amazon aurait communiqué à l'exécutif américain ses inquiétudes quant à la sécurité des modèles IA d'Anthropic. Enfin, de son côté, la start-up présidée par Dario Amodei a publié une note de blog dans laquelle il est écrit que « nous ne pensons pas que la découverte d'une faille de sécurité potentielle mineure doive justifier le rappel d'un modèle commercial distribué à des centaines de millions de personnes. »

« Si cette norme était appliquée à l'ensemble du secteur, nous pensons qu'elle mettrait pratiquement un terme à tous les déploiements de nouveaux modèles par l'ensemble des fournisseurs de modèles de pointe » a-t-il été ajouté.