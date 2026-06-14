La coupure d'accès à Claude Fable 5 et Mythos par Anthropic est l'événement des derniers jours dans la tech. Et l'origine de cette décision subite serait à trouver du côté d'Amazon.
Il y avait de l'excitation dans le public quand Anthropic annonçait le lancement de sa nouvelle IA Claude Fable 5, qui était un Mythos auquel des contraintes avaient été ajoutées afin d'empêcher son utilisation malveillante. Malheureusement, sa mise à disposition du public a duré à peine quelques jours, Anthropic ayant dû couper brutalement son accès vendredi soir. Et on en sait plus sur cette décision étonnante.
Le patron d'Amazon aurait alerté le gouvernement américain après avoir trouvé une faille dans Fable 5
Mais pourquoi l'administration Trump a-t-elle brutalement obligé Anthropic à couper l'accès de Fable 5 et de Mythos à tout non-Américain, qu'il réside aux États-Unis ou à l'étranger (contraignant Anthropic a finalement décider de tout arrêter) ? Eh bien, il faudrait regarder du côté d'Amazon pour avoir la réponse.
En effet, d'après le Wall Street Journal, des chercheurs d'Amazon auraient réussi à circonvenir les garde-fous de Claude Fable 5, leur permettant d'user de la puissance l'IA pour pouvoir potentiellement mener des cyberattaques. Des hauts responsables de l'administration Trump, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ont directement été informés derrière par le patron d'Amazon, Andy Jassy - ce qui a mené à l'ordre de la Maison-Blanche évoqué ci-dessus.
Amazon dément mollement pour le moment
Du côté d'Amazon, qui est pour rappel un des actionnaires d'Anthropic, on ne nie pas, sans non plus confirmer. Un porte-parole d'Amazon a ainsi indiqué qu'il n'était « pas rare que les gouvernements sollicitent nos conseils sur d'éventuels risques pour la sécurité. » Mais évidemment, Amazon ne « divulgue pas les détails de ces discussions ».
Reuters et The Information confirment eux de leur côté l'angle du Wall Street Journal, ces derniers affirmant qu'Amazon aurait communiqué à l'exécutif américain ses inquiétudes quant à la sécurité des modèles IA d'Anthropic. Enfin, de son côté, la start-up présidée par Dario Amodei a publié une note de blog dans laquelle il est écrit que « nous ne pensons pas que la découverte d'une faille de sécurité potentielle mineure doive justifier le rappel d'un modèle commercial distribué à des centaines de millions de personnes. »
« Si cette norme était appliquée à l'ensemble du secteur, nous pensons qu'elle mettrait pratiquement un terme à tous les déploiements de nouveaux modèles par l'ensemble des fournisseurs de modèles de pointe » a-t-il été ajouté.