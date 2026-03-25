Il y a près d'un an, Manus choquait l'écosystème IA avec sa technologie made in China, qui a vite attiré la convoitise de Meta en quête de se refaire une santé dans la filière. La firme de Zuckerberg a finalement mis la main sur la start-up en décembre dernier pour 2 milliards de dollars, après lui avoir sagement conseillé de se délocaliser à Singapour. Mais les choses se gâtent.