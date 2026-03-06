Les guerres des talents n'est visiblement pas achevée. Meta vient d'engloutir les équipes d'une jeune start-up spécialisée dans le vibe coding, elles rejoignent sa division dédiée à la « superintelligence ».
Très mécontent des résultats du grand modèles de langage Llama, Mark Zuckerberg a lancé, à l'été dernier, une vaste campagne de recrutement pour renforcer ses équipes d'intelligence artificielle (IA). Meta a non seulement investi des milliards dans la start-up Scale AI, elle a également offert des millions aux ingénieurs évoluant chez la concurrence pour les attirer.
De quoi monter une toute nouvelle unité, Meta Superintelligence Labs, qui doit, comme son nom l'indique, développer une « superintelligence ». Elle est dirigée par Alexandr Wang, le cofondateur de Scale AI, et Nat Friedman, ex-P.-D.G de GitHub.
Bientôt le vibe coding sur Instagram ?
Si l'on croyait cette chasse aux talents terminée, que nenni ! D'après des informations recueillies par Business Insider, le personnel de Gizmo, une application fondée par d'anciens ingénieurs de Snapchat, a rejoint les rangs de Meta. Spécialisée dans le vibe coding, cette pratique qui consiste à générer du code par la simple description en langage naturel, la plateforme permet de créer des mini-applications ou des jeux interactifs via un prompt.
Le tout est ensuite partageable dans un feed qui s'apparente à celui de TikTok. Gizmo est l'unique produit d'Atma Sciences, société fondée en 2024. Il s'inscrit naturellement dans la stratégie de Meta, puisque le groupe cherche activement à développer des applications IA grand public capables de transformer ses plateformes sociales.
Mystère…
À noter que pour l'heure, très peu d'informations circulent sur les avancements de Meta Superintelligence Labs. Si l'on sait que les équipes développent un grand modèle baptisé Avocado en interne, qui va succéder à Llama, l'entreprise reste très évasive à ce sujet.
L'enjeu est pourtant colossal. Mark Zuckberg a annoncé des centaines de milliards de dépenses dans l'intelligence artificielle, Meta souhaitant décupler sa capacité de puissance de calcul et s'inscrire comme l'un des leaders de la filière. Mais pour l'heure, c'est clairement loin d'être le cas.