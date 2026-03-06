Si l'on croyait cette chasse aux talents terminée, que nenni ! D'après des informations recueillies par Business Insider, le personnel de Gizmo, une application fondée par d'anciens ingénieurs de Snapchat, a rejoint les rangs de Meta. Spécialisée dans le vibe coding, cette pratique qui consiste à générer du code par la simple description en langage naturel, la plateforme permet de créer des mini-applications ou des jeux interactifs via un prompt.