C’est ce qui s’appelle, vouloir le beurre, l’argent du beurre et le cul de la crémière.

Donnons-leur aussi le droit de se servir dans nos banques, donnons-leur sans contrepartie les clés de nos maisons, donnons-leur aussi nos salaires et revenus. Si c’est ça ou « donner l’avantage aux chinois ».

Il est hallucinant de voir ces gens piétiner le droit, s’appuyer sur le vol et le viol de données, en se foutant des dégâts colossaux qu’ils provoquent, juste pour devenir les rois du monde. Et le pire, c’est qu’avec Trump dont le gouvernement fasciste fait son max pour détruire la culture, il a ses chances.

À ce niveau, on est plus proche d’une mafia qu’autre chose. Ces gens devront rendre des comptes. Et pas en se servant dans les nôtres.