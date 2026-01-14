La Chine poursuit ses efforts pour développer une chaîne d'approvisionnement 100 % locale dans l'intelligence artificielle (IA). Et elle peut compter sur son fleuron, Zhipu AI, pour passer à la vitesse supérieure.
Face aux mastodontes américains, la Chine n'est pas en reste et s'appuie sur un écosystème de l'IA particulièrement dynamique. Au cœur de celui-ci figurent les « tigres de l'IA », un groupe de six start-up considérées comme l'avant-garde technologique du pays. Zhipu AI en fait partie, et vient justement de signer une performance remarquée.
100 % made in China
La société, récemment entrée en Bourse à Hong Kong, vient de dévoiler GLM-Image, un nouveau modèle de génération d'images qui se distingue par son approche hybride. Son architecture spécifique lui permet d'exceller dans les scénarios complexes, notamment lorsqu'il s’agit de produire des images riches en informations, de restituer fidèlement du texte ou de gérer des consignes détaillées, promet Zhipu.
Mais la véritable singularité de GLM-Image tient surtout à la méthode retenue pour son développement. Pour entraîner son modèle, la firme a fait le choix de s'appuyer exclusivement sur des puces made in China : des Ascend de Huawei. Concrètement, c'est la première IA de ce type entraînée intégralement sur du matériel chinois. Une véritable prouesse technique.
Tour de force
On le rappelle, la Chine et les États-Unis s'affrontent dans une guerre commerciale sans merci depuis plusieurs années maintenant. Dans ce contexte, Washington a imposé des sanctions ultra strictes à l'Empire du Milieu, l'empêchant d'accéder aux puces d'IA les plus avancées, notamment celles de NVIDIA.
Des mesures qui ont poussé la Chine à drastiquement stimuler son industrie locale. Et c'est Huawei qui se retrouve au centre de ses efforts, en développant des puces de pointe visant à rivaliser avec celles de l'entreprise de Jensen Huang. Si pour l'heure, elles n'ont pas le même niveau que les puces Blackwell, force est de constater que le géant chinois fait de beaux progrès.
S'il existe clairement des modèles plus puissants que GLM-Image, il s'agit d'un tour de force non négligeable opéré par Zhipu AI, car il témoigne de la montée en puissance rapide de l'écosystème chinois et surtout, de sa capacité à innover en dépit des contraintes technologiques imposées de l'extérieur. Le cours de l'action de l'entreprise a grimpé de 17 % après la présentation de son modèle.