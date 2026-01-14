Des mesures qui ont poussé la Chine à drastiquement stimuler son industrie locale. Et c'est Huawei qui se retrouve au centre de ses efforts, en développant des puces de pointe visant à rivaliser avec celles de l'entreprise de Jensen Huang. Si pour l'heure, elles n'ont pas le même niveau que les puces Blackwell, force est de constater que le géant chinois fait de beaux progrès.