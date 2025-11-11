Sur les épreuves de référence qui mesurent le raisonnement et la capacité à rechercher des informations, Kimi K2 Thinking grille la politesse à GPT-5 et Claude Sonnet 4.5. Le secret de cette prouesse tient en deux mots : efficacité et optimisation. L'architecture du modèle, baptisée « Mélange d'Experts », est particulièrement astucieuse, à défaut d'être nouvelle (Deepseek, Mistral et d'autres font aussi appel cette méthode pour leurs modèles). Plutôt que de mobiliser toute sa puissance de calcul pour chaque question, elle active uniquement les neurones spécialisés nécessaires. Résultat, une consommation d'énergie divisée par dix et des coûts qui fondent comme neige au soleil.

Cette sobriété permet d'intégrer des performances de pointe sur des machines bien plus modestes, sans sacrifier la vitesse. Grâce à une technique de compression réduisant l'empreinte mémoire et la latence, le modèle répond presque instantanément, là où ses concurrents prennent parfois plusieurs secondes. Pour les développeurs, c'est une petite révolution qui ouvre la porte à des applications plus fluides et réactives.