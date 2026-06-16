Loposo

Pendant ce temps-là, le Brésil a pris une base de Qwen et a développé son modèle, donc déjà un gros gain de temps.

Mistral, c’est bien, mais en retard sur tous les benchmarks. Pourquoi pas déjà partir d’un modèle open source et l’ajuster pour les administrations, des PME qui n’ont pas forcément besoin d’un monstre en codage… Et faire des modèles locaux faciles à utiliser, et un très gros pour l’Europe et continuer la recherche et le dev d’autres modèles, mais il a quand même une urgence.