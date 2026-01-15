Il serait trop facile de crier au protectionnisme basique. Fred Raynal, voix réputée et écoutée de la cybersécurité en France depuis de longues années (il ne nous en voudra pas) a décortiqué la manœuvre dans un post publié jeudi matin. « La Chine a construit ses alternatives AVANT de bannir. 360 Security Technology et d'autres ont été développés pendant des années. Le "ban" n'arrive que maintenant parce que les remplaçants sont prêts. » La nuance est intéressante, car on comprend que Pékin ne tire pas dans le tas avant d'avoir préparé le terrain. Les champions locaux, comme 360 Security Technology et Neusoft, sont désormais mûrs pour prendre le relais.