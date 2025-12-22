Washington a décidé lundi de refermer le ciel aux drones étrangers. DJI et tous les fabricants non-américains ne pourront plus commercialiser de nouveaux modèles aux États-Unis, après la décision de l'autorité locale de télécommunications.
La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé, ce lundi 22 décembre 2025, avoir officiellement inscrit le chinois DJI et l'intégralité des drones étrangers sur sa liste des menaces pour la sécurité nationale, la fameuse Covered List. Un tournant radical qui condamne ces fabricants à rester définitivement au sol sur le territoire américain.
Les nouveaux drones étrangers privés de certification américaine
En ajoutant les drones non-américains, comme ceux de la célèbre marque chinoise DJI, à la liste des équipements de la Covered List, l'autorité empêche toute certification pour les futurs appareils des fabricants concernés, ainsi que leurs composants. Or, cette homologation technique reste le sésame obligatoire pour vendre le moindre drone sur le sol américain.
Ceux qui possèdent déjà l'un de ces engins volants peuvent tout de même être rassurés. Les modèles actuellement autorisés échappent à cette interdiction. Votre drone peut donc continuer ses acrobaties aériennes sans contrainte, et les revendeurs gardent le droit d'écouler leurs stocks. Seules les gammes à venir se retrouvent blacklistées, avant même leur conception.
DJI dans le collimateur des autorités américaines depuis longtemps
Cette décision, qui ne manquera pas de faire du bruit, marque l'aboutissement d'un feuilleton entamé il y a plusieurs années. Dès 2021, des responsables de la FCC réclamaient déjà le bannissement de DJI. Le fabricant chinois se retrouve aujourd'hui dans le collimateur de l'administration Trump, qui ne badine plus avec les questions de souveraineté technologique.
Les autorités américaines jugent ces équipements comme présentant des « risques inacceptables » pour la sécurité nationale, sans toutefois détailler publiquement la nature exacte de ces menaces.
Cette discrétion alimente sans surprise les spéculations sur fond de tensions géopolitiques entre Washington et Pékin. Une chose est certaine, les États-Unis veulent désormais privilégier leur propre industrie pour tout ce qui vole au-dessus de leur territoire, et cela ne se limite pas qu'aux drones. Donald Trump n'a pas exemple jamais caché sa volonté de promouvoir Boeing, au détriment de l'Européen Airbus.