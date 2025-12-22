Cette décision, qui ne manquera pas de faire du bruit, marque l'aboutissement d'un feuilleton entamé il y a plusieurs années. Dès 2021, des responsables de la FCC réclamaient déjà le bannissement de DJI. Le fabricant chinois se retrouve aujourd'hui dans le collimateur de l'administration Trump, qui ne badine plus avec les questions de souveraineté technologique.