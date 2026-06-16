L'atout majeur de cette transformation s'appelle tout simplement « L'Assistant ». Testé pendant dix mois par 10 000 agents publics, ce robot conversationnel souverain est désormais accessible à tous les fonctionnaires. Il a été conçu par la direction du numérique de l'État (la DINUM) avec l'entreprise française Mistral AI, qu'on ne présente plus, et l'outil est hébergé sur un cloud SecNumCloud, le niveau de sécurité maximal pour protéger les données des citoyens, garanti par l'ANSSI, l'agence française de cybersécurité. Il est capable de résumer des dossiers complexes ou de rédiger des courriers en un éclair, et agit comme un copilote au quotidien pour faire gagner un temps précieux aux équipes.