Et que dit le cofondateur et PDG de Mistral AI, Arthur Mensch ? Lui ne voit pas qu'un simple contrat avec la Caisse des Dépôts et son gigantesque écosystème. Ce partenariat, dit-il, « s'inscrit dans notre vision d'une IA européenne, indépendante et au service de l'intérêt général », avec à la clé une « maîtrise totale des données et des technologies ». Le ton est donné, même si le pan « souveraineté » de Mistral AI est partiellement remis en cause, notamment en raison de son partenariat, certes pertinent d'un point de vue technologique, avec le géant américain NVIDIA.